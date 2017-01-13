Омские заключённые заочно побывали на передаче Максима Галкина

Администрация колонии организовала для осуждённых ФКУ ИК-4 УФСИН России по Омской области интеллектуальную игру. Её устроили по аналогии с известной телепередачей "Кто хочет стать миллионером?", ведущим которой был Максим Галкин.

В игре проверили свои силы осуждённые, обучающиеся в школе и посещающие кружки колонии. Участникам задавали 15 вопросов, которые выводились на большой экран с вариантами ответов. Также в игре были две "несгораемые суммы" и привычные подсказки: 50/50, "звонок другу" и помощь зала.

Кроме того, во время игры проходили музыкальные паузы, во время которых осуждённые исполняли различные песни. В конце игры участники получили призы от администрации колонии.