Омские заключённые заочно побывали на передаче Максима Галкина
Общество  •  13 января 2017, 17:00, последнее обновление 13 января 2017, 17:05  •  печать

Омские заключённые заочно побывали на передаче Максима Галкина

Автор: Вероника Делор

В исправительной колонии № 4 прошла интеллектуальная игра "Кто хочет стать миллионером?".

Администрация колонии организовала для осуждённых ФКУ ИК-4 УФСИН России по Омской области интеллектуальную игру. Её устроили по аналогии с известной телепередачей "Кто хочет стать миллионером?", ведущим которой был Максим Галкин.

В игре проверили свои силы осуждённые, обучающиеся в школе и посещающие кружки колонии. Участникам задавали 15 вопросов, которые выводились на большой экран с вариантами ответов. Также в игре были две "несгораемые суммы" и привычные подсказки: 50/50, "звонок другу" и помощь зала.

Кроме того, во время игры проходили музыкальные паузы, во время которых осуждённые исполняли различные песни. В конце игры участники получили призы от администрации колонии.

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