Омские заключённые организовали собственное шоу "Голос"

Вокальный конкурс, аналогичный шоу на федеральном телеканале, прошёл в омской исправительной колонии № 3.

В исправительном учреждении Омска состоялся похожий на шоу "Голос" вокальный конкурс. Участие в нём приняли 12 осуждённых. В качестве жюри выступили представители администрации ИК-3 и члены попечительского совета колонии, которым конкурсанты исполнили песни собственного сочинения, а также композиции известных российских эстрадных певцов.

- Мы убедились, что в колонии жанр вокального искусства находится на достаточно серьёзном уровне, - цитирует пресс-служба омского УФСИН председателя попечительского совета ИК-3 Гульнару Москалёву.

Победу в итоге одержал вокальный квартет, название которого сотрудники пресс-службы не приводят. По итогам победителей конкурса наградили памятные дипломы от организаторов.