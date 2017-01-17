Омские заключённые организовали собственное шоу "Голос"
Общество  •  17 января 2017, 17:56  •  печать

Омские заключённые организовали собственное шоу "Голос"

Автор: Артем Кримин

Вокальный конкурс, аналогичный шоу на федеральном телеканале, прошёл в омской исправительной колонии № 3.

В исправительном учреждении Омска состоялся похожий на шоу "Голос" вокальный конкурс. Участие в нём приняли 12 осуждённых. В качестве жюри выступили представители администрации ИК-3 и члены попечительского совета колонии, которым конкурсанты исполнили песни собственного сочинения, а также композиции известных российских эстрадных певцов.

- Мы убедились, что в колонии жанр вокального искусства находится на достаточно серьёзном уровне, - цитирует пресс-служба омского УФСИН председателя попечительского совета ИК-3 Гульнару Москалёву.

Победу в итоге одержал вокальный квартет, название которого сотрудники пресс-службы не приводят. По итогам победителей конкурса наградили памятные дипломы от организаторов.

r Теги  •  #вокал #голос #исправительная колония #колония #конкурс #Омск

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Область хочет отремонтировать взлетно-посадочную полосу омского аэропорта за два млрд руб.  •  сегодня, 18:09  •   2
В Омске заблокировали 24 сайта, торговавших запрещёнными лекарствами  •  сегодня, 17:47  •   3
В Омске загорелся "утонувший" в снегу автомобиль  •  сегодня, 17:00
Новый начальник омской полиции пригласил губернатора на коллегию УМВД  •  сегодня, 16:47
Перевозчик доказал неправоту мэрии Омска, пытавшейся забрать у него маршрут  •  сегодня, 16:24
В Омске пьяный охранник СТО угнал автомобиль клиента  •  сегодня, 15:55  •   2
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь
Вавилон