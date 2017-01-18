Омичи увидят астероид Веста невооружённым глазом

В ночь на 19 января астероид Веста окажется наиболее ярким за 2017 год. Небесное тело диаметром 525 километров приблизится к планете на расстояние около 229 млн километров. В момент противостояния с Солнцем (когда Земля окажется между звездой и астероидом) яркость Весты достигнет 6,2 m, что сопоставимо с яркостью звёзд. При условии безоблачной погоды жители Сибири смогут увидеть астероид невооружённым глазом в созвездии Рака, сообщает портал sibnovosti.ru.

Весту открыл в 1807 году астроном Генрих Ольберс. Это наиболее яркий и крупный из 300 тысяч объектов Главного пояса астероидов Солнечной системы, расположенного между орбитами Юпитера и Марса.