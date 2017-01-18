Омичи увидят астероид Веста невооружённым глазом
Общество  •  18 января 2017, 17:06  •  печать

Омичи увидят астероид Веста невооружённым глазом

Автор: Екатерина Криль

Сегодня ночью над Землёй пролетит самый яркий астероид.

В ночь на 19 января астероид Веста окажется наиболее ярким за 2017 год. Небесное тело диаметром 525 километров приблизится к планете на расстояние около 229 млн километров. В момент противостояния с Солнцем (когда Земля окажется между звездой и астероидом) яркость Весты достигнет 6,2 m, что сопоставимо с яркостью звёзд. При условии безоблачной погоды жители Сибири смогут увидеть астероид невооружённым глазом в созвездии Рака, сообщает портал sibnovosti.ru.

Весту открыл в 1807 году астроном Генрих Ольберс. Это наиболее яркий и крупный из 300 тысяч объектов Главного пояса астероидов Солнечной системы, расположенного между орбитами Юпитера и Марса.

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r Теги  •  #астероид #космос

Комментарии

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Наталья Стаценко  •  18 января 2017, 18:36

Обязательно посмотрю. Люблю астероиды наблюдать, так же как и затмения. Красиво)

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Александр Божежар  •  18 января 2017, 17:37

А более конкретно куда смотреть и во сколько времени что бы увидеть его, событие то действительно важное - такое сближение не частое явление.

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Persona Grata  •  18 января 2017, 18:26

На портале подробности.

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