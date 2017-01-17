Магнитная буря накроет Омск на этой неделе
Общество  •  17 января 2017, 17:22, последнее обновление 17 января 2017, 17:22  •  печать

Магнитная буря накроет Омск на этой неделе

Автор: Варвара Козловская

В ближайшие несколько дней у омичей, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям, может ухудшиться самочувствие из-за прохождения геомагнитной бури.

Завтра, 18 января, в Омской области ожидается геомагнитная буря. Возмущение будет нарастать вплоть до 19 января, после чего буря пойдёт на спад. 

Как рассказал руководитель Омского планетария Владимир Крупко, уровень излучения составит от 5 до 7 из 9 баллов. Особо чувствительные омичи испытают последствия магнитной бури на себе. Организм человека может отреагировать на магнитные колебания головными болями, бессонницей, упадком сил, депрессией, скачками давления и нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы.

Над Омском пронёсся редкий метеор

r Теги  •  #Владимир Крупко #здоровье #магнитная буря

Комментарии

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Анна Орлова  •  17 января 2017, 21:37

Ну здорово. Куда деваться людям с вегето-сосудистой дистонией? Ближайшие пару дней буду лежать пластом.

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