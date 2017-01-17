Магнитная буря накроет Омск на этой неделе

В ближайшие несколько дней у омичей, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям, может ухудшиться самочувствие из-за прохождения геомагнитной бури.

Завтра, 18 января, в Омской области ожидается геомагнитная буря. Возмущение будет нарастать вплоть до 19 января, после чего буря пойдёт на спад.

Как рассказал руководитель Омского планетария Владимир Крупко, уровень излучения составит от 5 до 7 из 9 баллов. Особо чувствительные омичи испытают последствия магнитной бури на себе. Организм человека может отреагировать на магнитные колебания головными болями, бессонницей, упадком сил, депрессией, скачками давления и нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы.