Над Омском пронёсся редкий метеор

В понедельник, 16 декабря, в небе над Омском пролетел метеор. Его падение снял на камеру видеорегистратора местный житель. По словам автора видео, метеор пролетел около 19 часов и исчез буквально через несколько секунд.

Такие метеоры называют спорадическими, внепоточными, случайными. Пространство солнечной системы изрядно замусорено, - пояснил корреспонденту "Омск Здесь" директор Омского планетария Владимир Крупко. - Явление это эпизодическое, чем больше частица, тем реже наблюдается. Количество увеличивается во время действия метеорных потоков, некоторые из них болидоносные. За сутки на Землю выпадает от 100 до 400 тонн космического вещества.