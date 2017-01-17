Над Омском пронёсся редкий метеор
Общество  •  17 января 2017, 09:09, последнее обновление 17 января 2017, 09:18  •  печать

Над Омском пронёсся редкий метеор

Автор: Екатерина Криль

Космическое явление удалось заснять очевидцам.

В понедельник, 16 декабря, в небе над Омском пролетел метеор. Его падение снял на камеру видеорегистратора местный житель. По словам автора видео, метеор пролетел около 19 часов и исчез буквально через несколько секунд.

Такие метеоры называют спорадическими, внепоточными, случайными. Пространство солнечной системы изрядно замусорено, - пояснил корреспонденту "Омск Здесь" директор Омского планетария Владимир Крупко. - Явление это эпизодическое, чем больше частица, тем реже наблюдается. Количество увеличивается во время действия метеорных потоков, некоторые из них болидоносные. За сутки на Землю выпадает от 100 до 400 тонн космического вещества.

Добавим, что ближайший метеорный поток ожидается лишь весной - с 16 по 22 апреля можно будет наблюдать Лириды, которые наберут силу к 21-22 апреля.

r Теги  •  #видео #Владимир Крупко #метеор

Комментарии

Добавить свой
Лариса Савельева  •  17 января 2017, 09:58

Даже на видео красиво выглядит! Интересно многие успели желания загадать из тех кто видел.

Ответить
Последние новости
Омская школьница сломала голень в резко затормозившем автобусе  •  сегодня, 11:15
В Омске из горящей квартиры спасли четверых детей  •  сегодня, 08:38  •   2
В Омске дворник выстрелом в пах убил собутыльника  •  сегодня, 07:55  •   1
В Омской области убили сельчанина за издевательство над бабушкой  •  сегодня, 06:56  •   1
Омского замминистра уволили за подозрение в коррупции на предыдущей работе  •  вчера, 20:46
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь
Вавилон