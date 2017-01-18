В Омске сотрудники ДПС отогрели женщину с 4-летним ребёнком

Омичка Оксана со своей 4-летней дочерью оказалась на дороге в сломанном автомобиле.

В омскую ГИБДД обратилась молодая женщина, выразившая благодарность инспекторам ДПС лейтенанту полиции Владимиру Немцову и старшему лейтенанту полиции Евгению Толстых, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. На минувшей неделе они помогли омичке на дороге.

В морозную погоду на одной из омских дорог у неё сломался автомобиль. Разобраться с причиной поломки женщина не смогла. Помощь обещали оказать родственники, которые должны были подъехать позже. Инспекторы ДПС отогрели мать и ребёнка, а также помогли завести сломавшуюся иномарку.