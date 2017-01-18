В Омске сотрудники ДПС отогрели женщину с 4-летним ребёнком
Общество  •  18 января 2017, 07:23, последнее обновление 18 января 2017, 09:55  •  печать

В Омске сотрудники ДПС отогрели женщину с 4-летним ребёнком

Автор: Василий Епанчинцев

Омичка Оксана со своей 4-летней дочерью оказалась на дороге в сломанном автомобиле.

В омскую ГИБДД обратилась молодая женщина, выразившая благодарность инспекторам ДПС лейтенанту полиции Владимиру Немцову и старшему лейтенанту полиции Евгению Толстых, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. На минувшей неделе они помогли омичке на дороге.

В морозную погоду на одной из омских дорог у неё сломался автомобиль. Разобраться с причиной поломки женщина не смогла. Помощь обещали оказать родственники, которые должны были подъехать позже. Инспекторы ДПС отогрели мать и ребёнка, а также помогли завести сломавшуюся иномарку.

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r Теги  •  #ГИБДД #заморозки

Комментарии

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Злата Маркова  •  18 января 2017, 08:05

Так и должны поступать настоящие мужчины и блюстители порядка на дорогах. Ведь непорядок, если женщина с ребенком оказались в беде.

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