Омичка требует 19 миллионов от «Ингосстраха» за поврежденный «Bentley»

Страховая компания проигнорировала запрос на ремонт автомобиля, после чего женщина обратилась в суд.

В сентябре 2016 года омичка отправилась на своем Bentley Continental GT 2016 в ресторан, который находится в Красногорске в Московской области, сообщает НГС.Омск. После окончания застолья женщина решила оставить свою машину на парковке, однако вернувшись на следующий день, она увидела, что весь автомобиль исцарапан, разбиты стекла и испорчена обивка салона.

Согласно оценке экспертов на ремонт автомобиля потребуется 10,7 миллионов рублей. Собрав все необходимые документы, женщина обратилась в страховую компанию «Ингосстрах», однако не получила ответа.

В настоящий момент омичка решила пойти в суд. Она требует взыскать со страховой фирмы стоимость ремонта, неустойку и расходы за различные экспертизы в размере 19,3 млн рублей.