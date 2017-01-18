Омичка требует 19 миллионов от «Ингосстраха» за поврежденный «Bentley»
Общество  •  17 января 2017, 23:06, последнее обновление 18 января 2017, 00:06  •  печать

Омичка требует 19 миллионов от «Ингосстраха» за поврежденный «Bentley»

Автор: Роман Зубрилов

Страховая компания проигнорировала запрос на ремонт автомобиля, после чего женщина обратилась в суд.

В сентябре 2016 года омичка отправилась на своем Bentley Continental GT 2016 в ресторан, который находится в Красногорске в Московской области, сообщает НГС.Омск. После окончания застолья женщина решила оставить свою машину на парковке, однако вернувшись на следующий день, она увидела, что весь автомобиль исцарапан, разбиты стекла и испорчена обивка салона.

Согласно оценке экспертов на ремонт автомобиля потребуется 10,7 миллионов рублей. Собрав все необходимые документы, женщина обратилась в  страховую компанию «Ингосстрах», однако не получила ответа.

В настоящий момент омичка решила пойти в суд. Она требует взыскать со страховой фирмы стоимость ремонта, неустойку и расходы за различные экспертизы в размере 19,3 млн рублей.

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r Теги  •  #автомобиль #ОСАГО #ремонт #страхование #суд

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