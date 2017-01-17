За утро омские автоинспекторы поймали 15 пьяных водителей
Общество  •  17 января 2017, 15:25  •  печать

За утро омские автоинспекторы поймали 15 пьяных водителей

Автор: Варвара Козловская

В ходе сплошной проверки омских водителей за три часа инспекторы ГИБДД пресекли более 200 нарушений ПДД.

Вчера, 16 января, утром, с 07:00 до 10:00 часов, сотрудники омской Госавтоинспекции провели сплошные проверки водителей на предмет управления ими транспортом в состоянии опьянения. Всего за это время автоинспекторы пресекли 237 нарушений правил дорожного движения. 15 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии, отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

- Выявлено 5 фактов управления транспортом водителями, лишёнными права управления, 29 - управления автомобилем при наличии неисправностей, 47 нарушений применения ремней безопасности, 7 нарушений требований к перевозке детей, 22 факта управления при отсутствии документов, предусмотренных ПДД, - пояснили в УГИБДД УМВД России по Омской области. 

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r Теги  •  #ГИБДД #омские водители #проверка #пьянство

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