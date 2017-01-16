Сегодня омские полицейские проводят спецоперацию по поимке пьяных водителей

Для операции "Трезвость", которую сегодня проводят сотрудники омской Госавтоинспекции, будут задействованы дополнительные силы ГИБДД.

Чтобы предотвратить возможные ДТП "под градусом", сотрудники Госавтоинспекции сегодня в Омске проводят рейд по проверке водителей с целью выявления нетрезвых автолюбителей. Для проведения операции "Трезвость" даже задействованы дополнительные силы ГИББД.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования являются уголовно наказуемыми деяниями. Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб., либо лишения свободы на срок до 2 лет.