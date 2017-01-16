Сегодня омские полицейские проводят спецоперацию по поимке пьяных водителей

Чтобы предотвратить возможные ДТП "под градусом", сотрудники Госавтоинспекции сегодня в Омске проводят рейд по проверке водителей с целью выявления нетрезвых автолюбителей. Для проведения операции "Трезвость" даже задействованы дополнительные силы ГИББД.
Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования являются уголовно наказуемыми деяниями. Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб., либо лишения свободы на срок до 2 лет.
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