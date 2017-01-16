Сегодня омские полицейские проводят спецоперацию по поимке пьяных водителей
Общество  •  16 января 2017, 11:15, последнее обновление 16 января 2017, 11:15  •  печать

Сегодня омские полицейские проводят спецоперацию по поимке пьяных водителей

Автор: Виктория Стрельникова

Для операции "Трезвость", которую сегодня проводят сотрудники омской Госавтоинспекции, будут задействованы дополнительные силы ГИБДД.

Чтобы предотвратить возможные ДТП "под градусом", сотрудники Госавтоинспекции сегодня в Омске проводят рейд по проверке водителей с целью выявления нетрезвых автолюбителей. Для проведения операции "Трезвость" даже задействованы дополнительные силы ГИББД.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования являются уголовно наказуемыми деяниями. Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб., либо лишения свободы на срок до 2 лет.

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r Теги  •  #водитель #ГИБДД #рейд

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