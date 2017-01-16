Закрылся старейший омский ночной клуб "Атлантида"
Общество  •  16 января 2017, 11:40, последнее обновление 16 января 2017, 13:02  •  печать

Закрылся старейший омский ночной клуб "Атлантида"

Автор: Антон Маликов

Горожане сообщили корреспонденту "Омск Здесь" о закрытии известного омского клуба "Атлантида". В заведении информацию подтвердили, но комментировать её отказались. 

В минувшие выходные омичи не смогли отдохнуть в одном из самых популярных ночных клубов города. Как оказалось, "Атлантида", которая много лет радовала горожан своими креативными вечеринками, закрылась. Об этом корреспонденту "Омск Здесь" сообщили удивлённые жители города. В развлекательном заведении подтвердили данную информацию, но наотрез отказались её комментировать.

- Да, мы закрылись, - заявил корреспонденту "Омск Здесь" один из сотрудников заведения. - Можем ли мы назвать причины закрытия? Без комментариев. 

Отметим, что последняя вечеринка в клубе состоялась 8 января. Кроме того, сейчас редирект автоматически перенаправляет пользователя с сайта "Атлантиды" на сайт бара "Амстердам". 

Омский ночной клуб "Атлантида" открылся в 2000 году. В данный момент заведение входит в холдинг Atlantida Group, который, согласно представленной на официальном сайте информации, включает в себя 19 ресторанов. 

В Омске объявили о продаже дискаунт-бара KillFish

Единственное в Омске котокафе выставили на продажу

В Омске карпятник меняют на квартиру

r Теги  •  #Atlantida Group #Атлантида #ночной клуб #Омск

Комментарии

Добавить свой
soveren11 Эксквайр  •  16 января 2017, 12:45

Оно и понятно, - времена непростые: желающих тусить с ночи до утра, видимо, не прибавляется, а конкуренция не слабая. Чуть где прокол - и ты в зоне убытков, а оттуда не всегда просто выбраться.

Ответить
Алексей Иванов  •  16 января 2017, 12:41

Быдлятник видно в Доски переехал, Атлантида потеряла клиентов)

Ответить
Последние новости
Бывший заместитель директора омской кадастровой палаты займётся инвестициями  •  сегодня, 13:15
Прокуратура нашла возможность коррупции в отмене мэрией Омска 27 маршрутов  •  сегодня, 13:04
На теле омского судьи Москаленко не нашли увечий  •  сегодня, 12:28
Однорукий житель Омской области на старый Новый год зарезал сожительницу  •  сегодня, 11:58  •   1
На омском рынке обрушилась крыша торгового павильона  •  сегодня, 11:22
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь
Вавилон