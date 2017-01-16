Закрылся старейший омский ночной клуб "Атлантида"

В минувшие выходные омичи не смогли отдохнуть в одном из самых популярных ночных клубов города. Как оказалось, "Атлантида", которая много лет радовала горожан своими креативными вечеринками, закрылась. Об этом корреспонденту "Омск Здесь" сообщили удивлённые жители города. В развлекательном заведении подтвердили данную информацию, но наотрез отказались её комментировать.
- Да, мы закрылись, - заявил корреспонденту "Омск Здесь" один из сотрудников заведения. - Можем ли мы назвать причины закрытия? Без комментариев.
Отметим, что последняя вечеринка в клубе состоялась 8 января. Кроме того, сейчас редирект автоматически перенаправляет пользователя с сайта "Атлантиды" на сайт бара "Амстердам".
Омский ночной клуб "Атлантида" открылся в 2000 году. В данный момент заведение входит в холдинг Atlantida Group, который, согласно представленной на официальном сайте информации, включает в себя 19 ресторанов.
Оно и понятно, - времена непростые: желающих тусить с ночи до утра, видимо, не прибавляется, а конкуренция не слабая. Чуть где прокол - и ты в зоне убытков, а оттуда не всегда просто выбраться.
Быдлятник видно в Доски переехал, Атлантида потеряла клиентов)