Закрылся старейший омский ночной клуб "Атлантида"

Горожане сообщили корреспонденту "Омск Здесь" о закрытии известного омского клуба "Атлантида". В заведении информацию подтвердили, но комментировать её отказались.

В минувшие выходные омичи не смогли отдохнуть в одном из самых популярных ночных клубов города. Как оказалось, "Атлантида", которая много лет радовала горожан своими креативными вечеринками, закрылась. Об этом корреспонденту "Омск Здесь" сообщили удивлённые жители города. В развлекательном заведении подтвердили данную информацию, но наотрез отказались её комментировать.

- Да, мы закрылись, - заявил корреспонденту "Омск Здесь" один из сотрудников заведения. - Можем ли мы назвать причины закрытия? Без комментариев.

Отметим, что последняя вечеринка в клубе состоялась 8 января. Кроме того, сейчас редирект автоматически перенаправляет пользователя с сайта "Атлантиды" на сайт бара "Амстердам".

Омский ночной клуб "Атлантида" открылся в 2000 году. В данный момент заведение входит в холдинг Atlantida Group, который, согласно представленной на официальном сайте информации, включает в себя 19 ресторанов.