Алексей Витрив: "Мы надеемся, что ночные клубы Омска ожидает ренессанс"

Коммерческий директор Вадим Гилёв и заместитель управляющего холдингом Atlantida Group Алексей Витрив в ходе пресс-конференции рассказали, почему "затонула" непотопляемая омская "Атлантида" и что ожидает клубную индустрию города в целом.

В понедельник, 16 января, стало известно, что старейший омский ночной клуб "Атлантида" закрылся. Новость, мягко говоря, взбудоражила общественность, ведь заведение работало 16 лет. Всё-таки, почему было принято решение его закрыть?

Алексей Витрив: Нас не закрыли из-за какого-то ЧП. Просто мы подошли к тому этапу, что, проработав 16 лет в формате клуба, решили, что сам формат больших клубных площадок себя изжил. Пришли к этому не из-за неизбежности, а с реальным осознанием того, что есть проекты, в которые нужно вкладывать все силы. И "Атлантиду" мы решили закрыть, причём на позитивной ноте. Нет никакого негатива. Клуб отработал 16 лет. Я думаю, что во всём сибирском регионе это один из клубов, который проработал столько времени. В Москве клубы обычно живут три года. Сейчас мы, трезво смотря на вещи, решили, что смысла продолжать нет, и закрыли проект. На площадке, возможно, будут какие-то проекты, варианты сейчас рассматриваются, но именно клуба "Атлантида" уже не будет. Наверное, кто-то с сожалением вздохнёт, но расстраиваться не надо - жизнь идёт вперёд. К тому же омской публике, как нам кажется, больше понятен и приятен формат не клуба в чистом виде, а клуба-ресторана. Некоторые проекты "Атлантиды", которые себя хорошо зарекомендовали, будут перенесены в клуб "Империя" (также входит в холдинг Atlantida Group - прим. ред.). Например, проект "Бабочки", который на протяжении многих лет не сбавляет обороты.

А как вы поняли, что проект себя изжил? Снизилась посещаемость?

Алексей Витрив: Был виден спад в будние дни. Студенческая аудитория сейчас не настолько богата, чтобы каждый день позволять себе развлечения. Тем не менее тот же проект "Студень" собирал неплохую долю студенчества. Его посещаемость доходила до тысячи человек.



Вадим Гилёв: Последний год клуб был нерентабелен. Работали в надежде на то, что кризис закончится. Но этого не происходит. Делаем оптимизацию. Сегодня выгоднее поддерживать те заведения, которые дают деньги.

Рассматривались какие-то варианты спасения клуба? Может быть, в будние дни сдавать в аренду, а в выходные работать в прежнем режиме?

Вадим Гилёв: Во-первых, уже фонды изношены. Последний ремонт мы делали в 2008 году. А чтобы заведение было популярным, в него надо вкладывать деньги. В данной ситуации смысла в этом нет. Большие площади, небольшая посещаемость…

Алексей Витрив: Чтобы работать в полную силу с хорошей выручкой, клуб должен около тысячи человек ежедневно принимать. А сейчас очень сложно собрать такую аудиторию даже в выходные дни. Сейчас в Омске очень много заведений, и у посетителей выбор большой. Нужно соответствовать дыханию времени, а не заглядывать постоянно назад и говорить: "Ещё буквально вчера в клубе было полно людей". Это путь в никуда.

А сколько должен был зарабатывать клуб, чтобы быть рентабельным?

Вадим Гилёв: Это коммерческая тайна, мы не будем её раскрывать.

Хорошо. Тогда другой вопрос: почему в "Атлантиде" не состоялась прощальная вечеринка? Ведь её бы, наверное, посетило немало людей.

Алексей Витрив: Мы думали об этом, но потом решили просто закрыться. 8 января состоялась последняя вечеринка.

Вадим Гилёв: У нас много других подразделений, мы не хотели делать из этого что-то особенное. Площадка сейчас законсервирована.

А что будет с освободившимися площадями? Появится какой-то новый проект?

Алексей Витрив: Сейчас рассматриваются варианты. Но мы решили не торопиться. Кроме того, есть много подразделений, которые требуют нашего внимания.

Работники "Атлантиды" будут сокращены?

Алексей Витрив: Я могу говорить только о своём ведомстве. Все работают, я их перебросил на другие заведения.

Вадим Гилёв: Есть определённая текучка, ротация. Всем было предложено перейти на другие проекты. Практически все будут трудоустроены.

Кто являлся конкурентом "Атлантиды"?

Алексей Витрив: Клубы "Ангар" и XL. Но вообще конкурентами для ночных клубов сегодня являются заведения такого формата, как, например, бар Doski. Мы по одну сторону, а они - по другую. У них немножко другая политика и подход к построению бизнеса.

Вадим Гилёв: Всё зависит не от формата заведения, а, наверное, от нашего с вами воспитания. В "Атлантиде" охрана занималась не только пресечением, но и профилактикой.

Что ждёт в целом клубную индустрию в Омске? Вы говорили, что сам формат обычного ночного клуба себя изжил. В той же Москве, кстати, тоже клубы закрываются.

Вадим Гилёв: В Москве, да и в мире говорят, что клубный формат имеет определённую цикличность. Есть время подъёма, есть время спада. Вот было заявлено, что сейчас клубы переживают спад. Через какое-то время этот формат, может быть, немного в другом виде, но будет снова востребован. А в связи с тем, что наложился общий кризис в России, по нам это ударило сильнее всего. Причём, это касается не только Омска.

Алексей Витрив: Мы надеемся, что формат ночных клубов ожидает ренессанс.

Кейтеринговая служба "Атлантида" остаётся, её закрывать не собираетесь?

Вадим Гилёв: Да, остаётся. Законсервирован только ночной клуб.

Какова сейчас ситуация в холдинге Atlantida Group в целом? Вы говорили, что идёт оптимизация…

Вадим Гилёв: Ситуация тяжёлая. Но повода для паники нет. Работаем, пытаемся сохранить и заведения, и рабочие места.

Фото Ильи Петрова