Омская "Атлантида" закрылась из-за кризиса
Экономика  •  18 января 2017, 11:35, последнее обновление 18 января 2017, 15:01  •  печать

Омская "Атлантида" закрылась из-за кризиса

Автор: Антон Маликов

Сегодня, 18 января, в ресторане Amsterdam состоялась пресс-конференция, посвящённая неожиданному закрытию старейшего ночного клуба Омска.

Заместитель управляющего по вопросам маркетинга Atlantida Group Алексей Витрив и коммерческий директор холдинга Вадим Гилёв в ходе сегодняшней пресс-конференции рассказали, почему омский ночной клуб, проработав 16 лет, закрылся. Причина оказалась банальной: заведение перестало приносить доход.

- Никакого ЧП не было, - сообщил Алексей Витрив. - Просто мы подошли к тому этапу, что, проработав 16 лет в формате клуба, решили, что сам формат себя изжил. Есть много проектов, куда нужно вкладывать свои силы. Мы благодарны, что в этом формате клуб отработал 16 лет. В сибирском регионе это, наверное, уникальный случай. Сейчас мы, трезво смотря на вещи, решили закрыть данный проект. На площадке будут какие-то проекты, но клуба "Атлантида" уже не будет. Омской публике больше понятен и приятен не клуб, а клуб-ресторан. 

- Последний год клуб был нерентабелен, - добавил Вадим Гилёв. - Работали в надежде на то, что кризис закончится. Но этого не происходит. Делаем оптимизацию. Сегодня выгоднее поддерживать те заведения, которые дают деньги. 

Проекты "Атлантиды", например, "Бабочки", будут перенесены в клуб "Империя", который также входит в Atlantida Group.

Алексей Витрив: "Мы надеемся, что ночные клубы Омска ожидает ренессанс"

Закрылся старейший омский ночной клуб "Атлантида"

r Теги  •  #Атлантида #бизнес #закрытие #нерентабельность #ночной клуб

Комментарии

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Антон Никольский  •  18 января 2017, 11:51

Как вы яхту назовёте как говорится. Атлантида настоящая затонула, вот и клуб накрылся.

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Persona Grata  •  18 января 2017, 12:44

Долго накрывался.

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