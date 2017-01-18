Омская "Атлантида" закрылась из-за кризиса

Заместитель управляющего по вопросам маркетинга Atlantida Group Алексей Витрив и коммерческий директор холдинга Вадим Гилёв в ходе сегодняшней пресс-конференции рассказали, почему омский ночной клуб, проработав 16 лет, закрылся. Причина оказалась банальной: заведение перестало приносить доход.

- Никакого ЧП не было, - сообщил Алексей Витрив. - Просто мы подошли к тому этапу, что, проработав 16 лет в формате клуба, решили, что сам формат себя изжил. Есть много проектов, куда нужно вкладывать свои силы. Мы благодарны, что в этом формате клуб отработал 16 лет. В сибирском регионе это, наверное, уникальный случай. Сейчас мы, трезво смотря на вещи, решили закрыть данный проект. На площадке будут какие-то проекты, но клуба "Атлантида" уже не будет. Омской публике больше понятен и приятен не клуб, а клуб-ресторан.

- Последний год клуб был нерентабелен, - добавил Вадим Гилёв. - Работали в надежде на то, что кризис закончится. Но этого не происходит. Делаем оптимизацию. Сегодня выгоднее поддерживать те заведения, которые дают деньги.

Проекты "Атлантиды", например, "Бабочки", будут перенесены в клуб "Империя", который также входит в Atlantida Group.