В феврале в Омске пройдут концерты памяти ансамбля имени Александрова, солисты которого погибли в авиакатастрофе в конце декабря.

В рамках фестиваля патриотической песни накануне Дня защитника отечества в Омске с 17 по 19 февраля пройдут гала-концерты, посвящённые памяти ансамбля имени Александрова. Мероприятие организует благотворительный культурный фонд "Патриот".

Концерты состоятся в трёх домах культуры. В них примут участие лучшие исполнители патриотической песни из Германии, Минска, Москвы, Армавира, Ростова-на-Дону, Абакана, Новосибирска и Омска. Программа концерта будет составлена на основе репертуара ансамбля Александрова. Все собранные средства будут перечислены в фонд жертв авиакатастрофы.

Напомним, 25 декабря над Черным морем разбился Ту-154 Минобороны России. Погибли 92 человека, среди которых было 64 артиста ансамбля имени Александрова.