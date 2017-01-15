В Омске пройдут концерты памяти ансамбля имени Александрова
Общество  •  15 января 2017, 19:08, последнее обновление 15 января 2017, 19:40  •  печать

В Омске пройдут концерты памяти ансамбля имени Александрова

Автор: Варвара Козловская

В феврале в Омске пройдут концерты памяти ансамбля имени Александрова, солисты которого погибли в авиакатастрофе в конце декабря.

В рамках фестиваля патриотической песни накануне Дня защитника отечества в Омске с 17 по 19 февраля пройдут гала-концерты, посвящённые памяти ансамбля имени Александрова. Мероприятие организует благотворительный культурный фонд "Патриот".

Концерты состоятся в трёх домах культуры. В них примут участие лучшие исполнители патриотической песни из Германии, Минска, Москвы, Армавира, Ростова-на-Дону, Абакана, Новосибирска и Омска. Программа концерта будет составлена на основе репертуара ансамбля Александрова. Все собранные средства будут перечислены в фонд жертв авиакатастрофы.

Напомним, 25 декабря над Черным морем разбился Ту-154 Минобороны России. Погибли 92 человека, среди которых было 64 артиста ансамбля имени Александрова.

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r Теги  •  #авиакатастрофа #ансамбль #концерт #память
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