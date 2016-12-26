Погибшая в авиакатастрофе Доктор Лиза курировала открытие омского хосписа

Известный врач и правозащитник Елизавета Глинка, работавшая над созданием в Омске хосписа, летела в самолёте, который потерпел крушение в Чёрном море.

Накануне, 25 декабря, самолёт Ту-154 министерства обороны РФ потерпел крушение в Чёрном море. На его борту находились военнослужащие, журналисты, музыканты ансамбля им. Александрова и Елизавета Глинка, которая возглавляла фонд "Справедливая помощь". Доктор Лиза, как прозвали её пациенты и журналисты, сопровождала партию лекарств, которые перевозились для университетского госпиталя в Сирии.

Елизавета Глинка известна тем, что в 2007 году создала фонд, который оказывает помощь бездомным, смертельно больным и одиноким пенсионерам. Также Доктор Лиза активно работала над созданием хосписов в России. По данным ТАСС, она курировала организацию таких медучреждений в Кемерове, Астрахани, Омске и других городах.

В авиакатастрофе, произошедшей накануне у берегов Сочи, погибли 92 человека. Сегодня, 26 декабря, в России объявлен день траура.

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