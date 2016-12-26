Погибшая в авиакатастрофе Доктор Лиза курировала открытие омского хосписа

Накануне, 25 декабря, самолёт Ту-154 министерства обороны РФ потерпел крушение в Чёрном море. На его борту находились военнослужащие, журналисты, музыканты ансамбля им. Александрова и Елизавета Глинка, которая возглавляла фонд "Справедливая помощь". Доктор Лиза, как прозвали её пациенты и журналисты, сопровождала партию лекарств, которые перевозились для университетского госпиталя в Сирии.
Елизавета Глинка известна тем, что в 2007 году создала фонд, который оказывает помощь бездомным, смертельно больным и одиноким пенсионерам. Также Доктор Лиза активно работала над созданием хосписов в России. По данным ТАСС, она курировала организацию таких медучреждений в Кемерове, Астрахани, Омске и других городах.
В авиакатастрофе, произошедшей накануне у берегов Сочи, погибли 92 человека. Сегодня, 26 декабря, в России объявлен день траура.
ОМСКИЙ ГУБЕРНАТОР ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ПРИ КРУШЕНИИ ТУ-154
ПРИЧИНОЙ КРУШЕНИЯ ТУ-154 ПОД СОЧИ МОГЛА СТАТЬ ОШИБКА ПИЛОТИРОВАНИЯ
Жаль, что столь милосердный человек, как Елизавета Глинка, ушел так рано. Массу добрых дел еще могла бы совершить эта женщина, однако Господь забирает лучших. Надеюсь, место ее займет тоже хороший человек.