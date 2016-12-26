Экс-солист Омской филармонии погиб в авиакатастрофе в Чёрном море

Бывший солист Омской филармонии был членом музыкального коллектива, который разбился в авиакатастрофе у берегов Сочи.

Пассажиром разбившегося в Чёрном море самолёта Ту-154 Юрий Новокшанов, выступавший в составе ансамбля имени Александрова. Фамилия 55-летнего певца фигурирует в списках погибших, которые опубликовало министерство обороны РФ.

Юрий Новокшанов родился в Новокузнецке. Он окончил музыкальное училище, затем уехал в Новосибирск, где работал в оперном театре. После этого певец выступал в Омском драматическом театре и на сцене Омской филармонии. В ансамбль имени Александрова он поступил в марте текущего года.

В субботу звонил нам, говорил, что в воскресенье летит в Сирию выступать. Ненадолго, на день-два, - цитирует КузПресс мачеху певца Леокадию Новокшанову. – Кто же знал, что это последний звонок будет?

Напомним, трагедия произошла утром 25 декабря. Вылетевший из Сочи самолёт Минобороны России неожиданно пропал с экранов радаров. Впоследствии стало известно, что лайнер потерпел крушение в Чёрном море. На борту самолёта находились 92 человека - почти весь состав ансамбля имени Александрова, журналисты НТВ, телеканала "Звезда" и Первого канала, а также известный врач и правозащитник Елизавета Глинка. Все погибли.