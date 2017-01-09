В Омске начнут проверять отремонтированные прошлым летом дороги
Общество  •   9 января 2017, 16:46, последнее обновление 9 января 2017, 17:08  •  печать

В Омске начнут проверять отремонтированные прошлым летом дороги

Автор: Виктория Стрельникова

Министерство строительства и ЖКК Омской области весной начнёт масштабную проверку отремонтированных прошлым летом дорог. Выявленные дефекты компании, строившие дороги, будут устранять за свой счёт.

В ушедшем году в областном центре было отремонтировано 57 улиц общей площадью 1,2 млн кв. м. Это почти в восемь раз превышает показатели предыдущих периодов. На ремонт омских дорог в 2016 году направлено более 1,7 млрд руб. Как сообщает региональный минстрой, весной начнётся масштабный контроль качества выполненных прошлым летом дорожных работ.

Как сообщают в главном строительном ведомстве региона, специалисты проверят абсолютно все улицы, на которых вёлся ремонт, а выявленные дефекты за свой счёт будут устранять подрядные организации. Гарантийные обязательства по верхнему слою асфальтобетонного покрытия действуют 4 года.

- С наступлением весны, на отремонтированных в 2016 году дорогах, проведут обследование. Выявленные дефекты будут предъявлены подрядным организациям, выполнявшим ремонт, для дальнейшего устранения за собственный счёт, - пояснил заместитель министра строительства и ЖКК Омской области Александр Фрикель.

В региональном минстрое заметили, что пока от омичей жалоб на качество новых дорог не поступало.

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r Теги  •  #Александр Фрикель #дороги #министерство строительства #ремонт дорог #строительство
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Сергей Щучкин  •  9 января 2017, 17:53

и че теперь не чистить

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