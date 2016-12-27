В Омске заключенные купили подарки воспитанникам детского дома

Осуждённые ИК № 7 купили для детей из детского дома конфеты, а также сшили мягкую игрушку и нарисовали две картины.

28 декабря сотрудники УФСИН по Омской области передадут подарки воспитанникам детского дома № 4, которые подготовили осуждённые из ИК № 7.

Это было личное желание каждого, предлагали по отрядам - кому сколько не жалко, - цитирует "НГС.Омск" заместителя начальника колонии № 7 по воспитательной работе Андрея Зюзько.

Как сообщает "НГС.Омск", заключённые сами захотели собрать новогодние подарки для воспитанников детского дома № 4. Они взяли деньги с личного счёта, на который перечисляют зарплату, и сходили в магазин, расположенный на территории колонии, чтобы купить сладости.

Теперь в детский дом повезут несколько десятков коробок с печеньем, вафлями, упаковки с соком, газированной водой, мешки с конфетами и многое другое. Также в подарок отправят нарисованные двумя осуждёнными картины: пейзаж и персонажей советского мультфильма "Карлсон вернулся". Кроме того, несколько заключённых сшили для детей большую мягкую игрушку в виде петуха.