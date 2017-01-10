Омичи требуют запретить телешоу с Пугачёвой и Киркоровым

Петиция в адрес генерального директора "Первого канала" была опубликована на портале change.org на новогодних праздниках и уже набрала свыше 100 тысяч подписей. Автор петиции Вадим Манукян просит изменить сетку вещания "Первого канала" в новогоднюю ночь и убрать оттуда однотипные шоу со звёздами. Руководству телеканала предлагают провести масштабный опрос среди своих телезрителей и с их помощью улучшить новогоднее шоу 2018 года.
Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у примадонны". Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами, - призывает автор петиции.
Под петицией оставили более тысячи комментариев, среди которых множество гневных сообщений от омичей.
- Эту рухлядь давно пора на пенсию! Канал вообще оторван от реальности! Для кого они вообще это показывают, съедая миллионы денег! - пишет Евгений Коверченко.
- Одни и те же лица, "натянутое" веселье и улыбки, одни и те же песни и сюжеты. За последние 20 лет так ничего и не изменилось. И так по всем каналам. Ужас, - возмущается Вероника Орлянская.
У некоторых омичей новогодние шоу вызвали чувство стыда за выступающих артистов.
- Мне даже как-то неловко за всех этих людей, - пишет Татьяна Криницкая.
- Нужно меняться к лучшему, то же касается и ТВ. На том же Первом канале проходит шоу "Голос". Там много талантливых людей, нужно приглашать их на мероприятия, разбавляя старое "болото" чистой, родниковой водицей, - предлагает альтернативу Ксения Павлушина.
Напомним, что ранее с критикой новогоднего эфира ведущих российских телеканалов выступил известный продюсер Максим Фадеев. На своей страничке в социальной сети Instagram он сравнил происходящее на экране с "погружением в ад".
"Первый канал" на самом деле оторван от реальности, но меня это шоу не бесило, когда оно началось я просто переключил на другой канал.
Эти "фанерные" певцы и певички могут довести до дурдома. Немного посмотрел это шоу, до сих пор отойти не могу.....