Омичи требуют запретить телешоу с Пугачёвой и Киркоровым

В интернете проходит сбор подписей под обращением в адрес генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста. Россияне требуют переформатировать вещание телеканала в новогоднюю ночь и убрать из эфира шоу с одними и теми же звёздами.

Петиция в адрес генерального директора "Первого канала" была опубликована на портале change.org на новогодних праздниках и уже набрала свыше 100 тысяч подписей. Автор петиции Вадим Манукян просит изменить сетку вещания "Первого канала" в новогоднюю ночь и убрать оттуда однотипные шоу со звёздами. Руководству телеканала предлагают провести масштабный опрос среди своих телезрителей и с их помощью улучшить новогоднее шоу 2018 года.

Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у примадонны". Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами, - призывает автор петиции.

Под петицией оставили более тысячи комментариев, среди которых множество гневных сообщений от омичей.

- Эту рухлядь давно пора на пенсию! Канал вообще оторван от реальности! Для кого они вообще это показывают, съедая миллионы денег! - пишет Евгений Коверченко.

- Одни и те же лица, "натянутое" веселье и улыбки, одни и те же песни и сюжеты. За последние 20 лет так ничего и не изменилось. И так по всем каналам. Ужас, - возмущается Вероника Орлянская.

У некоторых омичей новогодние шоу вызвали чувство стыда за выступающих артистов.

- Мне даже как-то неловко за всех этих людей, - пишет Татьяна Криницкая.

- Нужно меняться к лучшему, то же касается и ТВ. На том же Первом канале проходит шоу "Голос". Там много талантливых людей, нужно приглашать их на мероприятия, разбавляя старое "болото" чистой, родниковой водицей, - предлагает альтернативу Ксения Павлушина.

Напомним, что ранее с критикой новогоднего эфира ведущих российских телеканалов выступил известный продюсер Максим Фадеев. На своей страничке в социальной сети Instagram он сравнил происходящее на экране с "погружением в ад".