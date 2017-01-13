Омская область потратит на образование чиновников более миллиона рублей

В этом году региональное правительство планирует повысить квалификацию государственных гражданских служащих четырнадцати областных министерств и ведомств. На эти цели бюджет потратит 1,1 млн рублей.

Аппарат губернатора и правительства Омской области проводит антикоррупционную экспертизу постановления регионального кабинета министров "О государственном заказе Омской области на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Омской области на 2017 год". Нормативный акт устанавливает количество чиновников, которые в этом году должны повысить свою профессиональную квалификацию и пройти переподготовку, а также сумму, выделяемую из бюджета на эти цели.

Всего сядет за парты более сотни сотрудников областных министерств и ведомств, большая часть из которых работает в министерстве образования Омской области. На обучение госслужащих бюджет потратит 1,1 млн руб.