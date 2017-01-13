Омское правительство отменило доплаты ветеранам области
Экономика  •  13 января 2017, 09:57, последнее обновление 13 января 2017, 10:36  •  печать

Омское правительство отменило доплаты ветеранам области

Автор: Екатерина Криль

17 тысяч пенсионеров лишились прибавки к пенсии. Чиновники посчитали, что пожилые люди, которым платили надбавку в 500 рублей за звание "Ветеран Омской области", и так получают достаточно.

Об изменениях в областном министерстве труда предупреждали заранее, но люди надеялись, что небольшую доплату у них не заберут. Всего надбавки лишили 17 тысяч омичей. Как говорят в Минтруде, это вынужденная мера. По словам чиновников, так они оптимизируют бюджет и соблюдают закон.

Одно из таких ограничений - это величина прожиточного минимума, которая не должна превышать 175 % общего дохода гражданина. В связи с этим ряд граждан, которые имеют звание "Ветеран Омской области", с 1 января данную выплату получать не будут. Это те граждане, у которых доход будет превышать 14 тысяч 379 рублей, - прокомментировал телеканалу "Продвижение" начальник отдела общих социальных выплат министерства труда Омской области Олег Крутов.

С нового года льгота стала адресной. За счёт денег, сэкономленных на 17 тысячах ветеранов труда в Омской области, остальным будут платить на 48 рублей больше.

r Теги  •  #доплата #пенсионеры #правительство Омской области
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Комментарии

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Елена Сергеева  •  13 января 2017, 11:06

Я только одного не поняла: это касается только пенсионеров Омской области или всех пенсионеров РФ? Если всех, то хотя бы не так обидно, хотя все равно обидно.

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