Омское правительство отменило доплаты ветеранам области

17 тысяч пенсионеров лишились прибавки к пенсии. Чиновники посчитали, что пожилые люди, которым платили надбавку в 500 рублей за звание "Ветеран Омской области", и так получают достаточно.

Об изменениях в областном министерстве труда предупреждали заранее, но люди надеялись, что небольшую доплату у них не заберут. Всего надбавки лишили 17 тысяч омичей. Как говорят в Минтруде, это вынужденная мера. По словам чиновников, так они оптимизируют бюджет и соблюдают закон.

Одно из таких ограничений - это величина прожиточного минимума, которая не должна превышать 175 % общего дохода гражданина. В связи с этим ряд граждан, которые имеют звание "Ветеран Омской области", с 1 января данную выплату получать не будут. Это те граждане, у которых доход будет превышать 14 тысяч 379 рублей, - прокомментировал телеканалу "Продвижение" начальник отдела общих социальных выплат министерства труда Омской области Олег Крутов.

С нового года льгота стала адресной. За счёт денег, сэкономленных на 17 тысячах ветеранов труда в Омской области, остальным будут платить на 48 рублей больше.