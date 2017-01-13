Омское правительство отменило доплаты ветеранам области

Об изменениях в областном министерстве труда предупреждали заранее, но люди надеялись, что небольшую доплату у них не заберут. Всего надбавки лишили 17 тысяч омичей. Как говорят в Минтруде, это вынужденная мера. По словам чиновников, так они оптимизируют бюджет и соблюдают закон.
Одно из таких ограничений - это величина прожиточного минимума, которая не должна превышать 175 % общего дохода гражданина. В связи с этим ряд граждан, которые имеют звание "Ветеран Омской области", с 1 января данную выплату получать не будут. Это те граждане, у которых доход будет превышать 14 тысяч 379 рублей, - прокомментировал телеканалу "Продвижение" начальник отдела общих социальных выплат министерства труда Омской области Олег Крутов.
С нового года льгота стала адресной. За счёт денег, сэкономленных на 17 тысячах ветеранов труда в Омской области, остальным будут платить на 48 рублей больше.
Я только одного не поняла: это касается только пенсионеров Омской области или всех пенсионеров РФ? Если всех, то хотя бы не так обидно, хотя все равно обидно.