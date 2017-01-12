С омского рынка ОСАГО мошенники за год могли вывести почти 40 млн рублей
Экономика  •  12 января 2017, 12:47, последнее обновление 12 января 2017, 14:04  •  печать

С омского рынка ОСАГО мошенники за год могли вывести почти 40 млн рублей

Автор: Виктория Стрельникова

Российский Союз автостраховщиков обеспокоен тем, что существенная доля выплат по ОСАГО приходится на так называемые выплаты нестраховые. Деньги оседают в карманах нечистых на руку "юристов", которые, предоставляя фиктивные документы, взыскивают со страховщиков неплохие денежные компенсации.

По итогам прошлого года объём выплат страховых компаний мошенникам по ОСАГО может вырасти с 18 млрд до 25 млрд руб. Такой прогноз озвучили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В нашем регионе эта цифра может достигнуть почти 40 млн руб. Автостраховщики обеспокоены подобной активностью нечистых на руку "автоюристов".

Как пояснили ИА "Новый Омск" в пресс-службе РСА, по итогам января-сентября 2016 года средняя выплата по ОСАГО в нашем регионе составила 49,88 тыс. руб. Общий объём выплат за девять месяцев ушедшего года - 83,8 млн руб. Почти половина из этой суммы (37,5 млн руб.) - накладные расходы страховщиков, которые напрямую не относятся к компенсациям за ущерб имуществу.

- Часть из этих нестраховых судебных выплат оседает в карманах "криминальных" автоюристов. Эти деньги уходят не потребителю, а мошенникам, которые через суд, используя фальшивые документы, взыскивают со страховых компаний различные штрафы, пени, оплату экспертизы, - полагают в РСА.

По экспертным оценкам, доля мошенничества от величины выплаты по "автогражданке" в целом по России составляет 30 %. Среди схем, используемых мошенниками, - фальсификация ДТП и повреждений транспортных средств, подделка бланков полисов ОСАГО, перевешивание битых запчастей на неповреждённые автомобили. Кроме того, эксперты страхового рынка считают: в России не менее одного миллиона бумажных полисов ОСАГО являются подделкой. На омском рынке количество фальшивок может достигать 9-10 тысяч.

Тем не менее в Союзе автостраховщиков подчёркивают: поддельных бланков полисов нового образца (розового цвета), выполненных на бумаге с водяными знаками, не выявлено. В продаже периодически появляются бланки, распечатанные на обычном принтере или украденные у страховых компаний.

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r Теги  •  #ДТП #мошенники #ОСАГО #полис
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