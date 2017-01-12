С омского рынка ОСАГО мошенники за год могли вывести почти 40 млн рублей

Российский Союз автостраховщиков обеспокоен тем, что существенная доля выплат по ОСАГО приходится на так называемые выплаты нестраховые. Деньги оседают в карманах нечистых на руку "юристов", которые, предоставляя фиктивные документы, взыскивают со страховщиков неплохие денежные компенсации.

По итогам прошлого года объём выплат страховых компаний мошенникам по ОСАГО может вырасти с 18 млрд до 25 млрд руб. Такой прогноз озвучили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В нашем регионе эта цифра может достигнуть почти 40 млн руб. Автостраховщики обеспокоены подобной активностью нечистых на руку "автоюристов".

Как пояснили ИА "Новый Омск" в пресс-службе РСА, по итогам января-сентября 2016 года средняя выплата по ОСАГО в нашем регионе составила 49,88 тыс. руб. Общий объём выплат за девять месяцев ушедшего года - 83,8 млн руб. Почти половина из этой суммы (37,5 млн руб.) - накладные расходы страховщиков, которые напрямую не относятся к компенсациям за ущерб имуществу.

- Часть из этих нестраховых судебных выплат оседает в карманах "криминальных" автоюристов. Эти деньги уходят не потребителю, а мошенникам, которые через суд, используя фальшивые документы, взыскивают со страховых компаний различные штрафы, пени, оплату экспертизы, - полагают в РСА.

По экспертным оценкам, доля мошенничества от величины выплаты по "автогражданке" в целом по России составляет 30 %. Среди схем, используемых мошенниками, - фальсификация ДТП и повреждений транспортных средств, подделка бланков полисов ОСАГО, перевешивание битых запчастей на неповреждённые автомобили. Кроме того, эксперты страхового рынка считают: в России не менее одного миллиона бумажных полисов ОСАГО являются подделкой. На омском рынке количество фальшивок может достигать 9-10 тысяч.

Тем не менее в Союзе автостраховщиков подчёркивают: поддельных бланков полисов нового образца (розового цвета), выполненных на бумаге с водяными знаками, не выявлено. В продаже периодически появляются бланки, распечатанные на обычном принтере или украденные у страховых компаний.