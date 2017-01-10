На Крещение в Омской области подготовят 40 купелей
Общество  •  10 января 2017, 13:39, последнее обновление 10 января 2017, 14:03  •  печать

На Крещение в Омской области подготовят 40 купелей

Автор: Екатерина Криль

В середине января специалисты начнут подготовку водоёмов к церемонии окунания на Крещение Господне.

В регионе будет обустроено около 40 купелей, на которых организуют дежурство врачей, полицейских и спасателей. Точный список подготовят и опубликуют к 13 января, сообщил начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут в эфире "12 канала".

Не каждому человеку обязательно лезть в прорубь, для того чтобы испытать драйв или какие-то другие чувства. Если он этого ни разу не делал, то и не нужно сразу залезать в ледяную воду, - посоветовал омичам Корбут. 

Добавим, что год назад на территории региона было обустроено 44 проруби, в которые окунулись более шести тысяч человек. На территории Омска спасатели не строят купели, так как Иртыш небезопасен для нахождения на льду большого количества людей.

Холода и метели продержатся в Омской области до выходных

Испытание водой, или Как омичи покоряли крещенские купели

r Теги  •  #Владимир Корбут #Крещение Господне #купель #МЧС #праздник
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Житель Омской области угнал автомобиль, чтобы навестить приятеля в тюрьме  •  сегодня, 17:00
В Омской области женщина погибла под колёсами поезда  •  сегодня, 16:45
У омички отобрали Toyota Camry за долги  •  сегодня, 16:05  •   1
Омский биатлонист представит Россию на юниорском Кубке Европы  •  сегодня, 15:45
Скончался солист Омского музыкального театра Владимир Бессребренников  •  сегодня, 15:06  •   1
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь