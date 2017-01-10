На Крещение в Омской области подготовят 40 купелей

В регионе будет обустроено около 40 купелей, на которых организуют дежурство врачей, полицейских и спасателей. Точный список подготовят и опубликуют к 13 января, сообщил начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут в эфире "12 канала".

Не каждому человеку обязательно лезть в прорубь, для того чтобы испытать драйв или какие-то другие чувства. Если он этого ни разу не делал, то и не нужно сразу залезать в ледяную воду, - посоветовал омичам Корбут.

Добавим, что год назад на территории региона было обустроено 44 проруби, в которые окунулись более шести тысяч человек. На территории Омска спасатели не строят купели, так как Иртыш небезопасен для нахождения на льду большого количества людей.