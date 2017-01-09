Холода и метели продержатся в Омской области до выходных

По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 10 января, в регионе днём установится температура воздуха -14...-19°C, местами по области возможно до -22...-27°C. Ночью будет холоднее - в среднем -27...-32°C, при прояснении до -38°C. Местами выпадет небольшой снег.

11 и 12 января к снегу добавится метель. Днём при прояснении возможно похолодание до -26...-31°C. При этом ночью сохранится такая же температура. По долгосрочному прогнозу, в субботу, 14 декабря, в Омске воздух днём прогреется до -9 градусов, выпадет снег.