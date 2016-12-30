В Омск не пустили 270 кг незаконного мяса
Общество  •  30 декабря 2016, 11:07, последнее обновление 30 декабря 2016, 11:16  •  печать

В Омск не пустили 270 кг незаконного мяса

Автор: Вероника Делор

В Омскую область не пропустили две партии мяса из Казахстана. 

По данным Пограничного Управления ФСБ России по Омской области, 28 декабря в пограничной зоне Одесского района задержали два автомобиля. Транспортные средства, следовавшие из Республики Казахстан, везли две партии мяса.

У перевозчиков не оказалось ветеринарных документов, необходимых для ввоза груза, общий вес которого составил 270 кг. Нарушители смогли предоставить только товаротранспортные накладные.

По результатам проверки мясное сырье вернули обратно в Казахстан, а правонарушителей привлекли к административной ответственности.

В "Ленте" собирались продавать семена астры с сорняками

В омскую "Икею" привезли заражённые хризантемы

r Теги  •  #административная ответственность #Пограничное управление ФСБ России по Омской области #Роспотребнадзор
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омский губернатор подарил на Новый год сироте салатовый велосипед  •  сегодня, 12:30  •   1
Омской "наружке" нашли арендаторов  •  сегодня, 12:10
Омич стал заместителем Сергея Лаврова  •  сегодня, 12:00
Житель Омской области избил железным совком сестру  •  сегодня, 11:32
Уличённая в допинге омская спортсменка намерена защищаться  •  сегодня, 11:12  •   1
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь