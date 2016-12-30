В Омск не пустили 270 кг незаконного мяса

В Омскую область не пропустили две партии мяса из Казахстана.

По данным Пограничного Управления ФСБ России по Омской области, 28 декабря в пограничной зоне Одесского района задержали два автомобиля. Транспортные средства, следовавшие из Республики Казахстан, везли две партии мяса.

У перевозчиков не оказалось ветеринарных документов, необходимых для ввоза груза, общий вес которого составил 270 кг. Нарушители смогли предоставить только товаротранспортные накладные.

По результатам проверки мясное сырье вернули обратно в Казахстан, а правонарушителей привлекли к административной ответственности.