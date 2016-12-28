В "Ленте" собирались продавать семена астры с сорняками

В декабре 2016 года сотрудник Россельхознадзора по Омской области обнаружил в партии семян астры пионовидной семена опасного карантинного сорняка - повилики тонкостебельной. Засорённая партия прибыла в Омск из Новосибирска. Её планировали реализовать в одном из гипермаркетов "Лента" в количестве ста пакетов.

Чтобы предотвратить распространение сорняка на территории Омской области, партию сняли с реализации, а руководителю "Ленты" выдали предписание по уничтожению семян.

Отметим, повилика - это растение-паразит, не имеющее собственных корней, и состоящее из одного тонкого стебля, которым прикрепляется к другим растениям. Она способствует заражению растений вредителями, болезнями и вирусами, ведущими к гибели. Также она снижает урожайность сельскохозяйственных культур.