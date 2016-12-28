В "Ленте" собирались продавать семена астры с сорняками
Общество  •  28 декабря 2016, 16:14, последнее обновление 28 декабря 2016, 16:23  •  печать

В "Ленте" собирались продавать семена астры с сорняками

Автор: Вероника Делор

Партию заражённых семян астры пионовидной планировали продать в одном из гипермаркетов "Лента".

В декабре 2016 года сотрудник Россельхознадзора по Омской области обнаружил в партии семян астры пионовидной семена опасного карантинного сорняка - повилики тонкостебельной. Засорённая партия прибыла в Омск из Новосибирска. Её планировали реализовать в одном из гипермаркетов "Лента" в количестве ста пакетов.

Чтобы предотвратить распространение сорняка на территории Омской области, партию сняли с реализации, а руководителю "Ленты" выдали предписание по уничтожению семян.

Отметим, повилика - это растение-паразит, не имеющее собственных корней, и состоящее из одного тонкого стебля, которым прикрепляется к другим растениям. Она способствует заражению растений вредителями, болезнями и вирусами, ведущими к гибели. Также она снижает урожайность сельскохозяйственных культур.

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r Теги  •  #Омская область #опасный сорняк #Россельхознадзор
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