В омскую "Икею" привезли заражённые хризантемы
Общество  •  27 декабря 2016, 10:50, последнее обновление 27 декабря 2016, 11:31  •  печать

В омскую "Икею" привезли заражённые хризантемы

Автор: Вероника Делор

Сотрудники омского Россельхознадзора нашли трипс в привезённых цветах.

Специалисты управления Россельхознадзора по Омской области нашли опасного вредителя в омских цветах. Западный цветочный трипс обнаружили во время проверки партии растений, которую привезли в "Икею".

Поставка цветов осуществлялась из Санкт-Петербурга. Россельхознадзор выдал предписание уничтожить заражённую партию, чтобы предотвратить распространение вредителя.

Отметим, западный цветочный трипс считается одним из самых опасных вредителей овощных, декторативных и цветочных культур закрытого грунта. Он наносит не только повреждения, но также является переносчиком вирусов, поражающих более 360 видов растений. Насекомое распорстранено в Европе, Азии, Африке, Америке и Австралии. 

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r Теги  •  #Россельхознадзор Омской области #цветочный трипс
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