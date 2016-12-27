В омскую "Икею" привезли заражённые хризантемы

Специалисты управления Россельхознадзора по Омской области нашли опасного вредителя в омских цветах. Западный цветочный трипс обнаружили во время проверки партии растений, которую привезли в "Икею".

Поставка цветов осуществлялась из Санкт-Петербурга. Россельхознадзор выдал предписание уничтожить заражённую партию, чтобы предотвратить распространение вредителя.

Отметим, западный цветочный трипс считается одним из самых опасных вредителей овощных, декторативных и цветочных культур закрытого грунта. Он наносит не только повреждения, но также является переносчиком вирусов, поражающих более 360 видов растений. Насекомое распорстранено в Европе, Азии, Африке, Америке и Австралии.