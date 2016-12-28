Дороги в Омске начали чистить только после "привета" губернатора мэру

Только после того, как глава региона Виктор Назаров раскритиковал мэра Вячеслава Двораковского за плохую организацию работ по уборке снега, омичи стали замечать, что дорожники начали очищать улицы от снега и срезать колею с проезжей части.

Омичи продолжают жаловаться на то, что дорожники не чистят проезжую часть, обочины, а также пешеходные переходы и автобусные остановки. Из-за образования снежных накатов и колеи на дороге происходят многочисленные ДТП. В сложной дорожной ситуации автомобилисты винят дорожников, но те уверяют, что работы по очистке ведутся систематически.

Сложившаяся ситуация заставила организовать в регионе контроль за состоянием проезжей части во всех муниципальных образованиях и предупредить всех ответственных о необходимости предпринять все необходимые меры для устранения нарушений. "Предупреждаю - там, где ГИБДД даст заключение, что авария произошла из-за недоработки дорожных служб, будут применены самые жёсткие взыскания", - отметил губернатор Виктор Назаров.

Уже на следующий день после представления, дорожники начали счищать колею с дорог. Информацией о том, какие дороги уже приведены в порядок, омичи делятся в социальных сетях. Так, по их словам, уже почищены улицы Дмитриева, Дианова, 70 лет Октября и Чернышевского, а также "самая аварийная" объездная дорога у "Арены Омск" и метромост. Нечищенными остаются несколько улиц в Кировском округе и второстепенные дороги в Нефтяниках.