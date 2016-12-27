6300 кубометров снега покинули Омск

За минувшие сутки специалистами управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска убрано и вывезено на полигоны свыше 6 300 кубометров снега, сообщает пресс-служба администрации города. В частности работы проводились на улицах Дмитриева, Торговая, Серова, Лобкова, Романенко, Петра Осминина, 75-й Гвардейской бригады, 50 лет ВЛКСМ, Богдана Хмельницкого, Заозёрной, Кемеровской, Сазонова, 24-я и 27-я Северная, Лермонтова, Фёдора Крылова, Масленникова, на проспектах Мира, Маркса, Комическом.

На улицах работало 360 единиц техники. Суточный расход противогололёдных материалов составил 500 тонн. Всего этой зимой из Омска вывезено 190 000 кубометров снега.