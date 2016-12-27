Блогеры проверили зимнее содержание омских дорог
Общество  •  27 декабря 2016, 11:29, последнее обновление 27 декабря 2016, 11:31  •  печать

Блогеры проверили зимнее содержание омских дорог

Автор: Василий Епанчинцев

Вместе с инспекторами ГИБДД блогеры и общественники проверили состояние зимнего содержания омских дорог.

Участники обследования уделили особое внимание наличию снежных валов на проезжей части, тротуарах, остановках общественного транспорта, перекрестках, состоянию подходов к пешеходным переходам, к детским дошкольным и общеобразовательным организациям, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В ходе рейда были обнаружены снежные валы, сужающие проезжую часть, в заездных карманах остановок общественного транспорта наличие большого количества снега, что не соответствует нормам.

По итогам проверки за нарушения правил  содержания  дорог возбуждено три административных производства, предусмотренных ст. 12.34 КоАП РФ. В отношении  должностных лиц выдано пять предписаний на устранение выявленных недостатков.

Только за минувшую неделю ГИБДД возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ст. 12.34 КоАП РФ. На устранение недостатков выдано более 300 предписаний.

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r Теги  •  #омские дороги #снег
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Комментарии

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Таисия Петрова  •  27 декабря 2016, 12:41

Дворовые проезды еще проверили бы, много снега на дорогах и вдоль них, скоро машины будут в одну сторону ездить, по другому разьехаться не смогут.

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