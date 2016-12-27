Блогеры проверили зимнее содержание омских дорог

Участники обследования уделили особое внимание наличию снежных валов на проезжей части, тротуарах, остановках общественного транспорта, перекрестках, состоянию подходов к пешеходным переходам, к детским дошкольным и общеобразовательным организациям, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В ходе рейда были обнаружены снежные валы, сужающие проезжую часть, в заездных карманах остановок общественного транспорта наличие большого количества снега, что не соответствует нормам.

По итогам проверки за нарушения правил содержания дорог возбуждено три административных производства, предусмотренных ст. 12.34 КоАП РФ. В отношении должностных лиц выдано пять предписаний на устранение выявленных недостатков.

Только за минувшую неделю ГИБДД возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ст. 12.34 КоАП РФ. На устранение недостатков выдано более 300 предписаний.