Омский губернатор выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ту-154

Сибирские политики выражают соболезнования родным и близким погибших при крушении самолёта Ту-154 в Чёрном море. Так, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на своей странице во "ВКонтакте" заявил, что слова не способны передать боль утраты.

- Беда. В самолете Ту-154, который потерпел крушение в Сочи, находился военный ансамбль Александрова и главный военный дирижер России Валерий Михайлович Халилов – Родные наши, - написал Шолбан Кара-оол. - Они приезжали на столетие в Туву, объехали районы с ярчайшими патриотическими концертами и остались в сердцах всех жителей республики! Поэтому для нас это большое несчастье. Не могу передать боль – Валерий Халилов… Соболезную от имени земляков министру обороны, нашему С.К. Шойгу. Родным и близким пассажиров самолета. Им сейчас нелегко.

Губернатор Омской области Виктор Назаров также выразил соболезнования родным и близким погибших.

- Примите соболезнования в связи с гибелью военнослужащих Вооруженных сил РФ и артистов всемирно известного Ансамбля Александрова в авиакатастрофе над Черным морем. Это невосполнимая потеря для нашей страны и Российской Армии, - говорится в телеграмме Губернатора Виктора Назарова, направленной Министру обороны РФ. - В Омской области весть об этой страшной трагедии, унесшей жизни стольких людей, восприняли с чувством глубокой скорби и сострадания. Родным и близким погибших – наши соболезнования. Искренне желаем им выдержки в эти тяжелые дни.

Напомним, самолёт Ту-154, принадлежащий министерству обороны РФ, потерпел крушение в Чёрном море накануне, 25 декабря. На его борту находились военнослужащие, журналисты, музыканты ансамбля им. Александрова и известный врач и правозащитник Елизавета Глинка. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Сегодня, 26 декабря, в России объявлен день траура.

ПОГИБШАЯ В АВИАКАТАСТРОФЕ ДОКТОР ЛИЗА КУРИРОВАЛА ОТКРЫТИЕ ОМСКОГО ХОСПИСА

ПРИЧИНОЙ КРУШЕНИЯ ТУ-154 ПОД СОЧИ МОГЛА СТАТЬ ОШИБКА ПИЛОТИРОВАНИЯ