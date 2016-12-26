Омский губернатор выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ту-154
Политика  •  26 декабря 2016, 10:14, последнее обновление 26 декабря 2016, 11:36  •  печать

Омский губернатор выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ту-154

Автор: Артем Кримин

Глава Омской области Виктор Назаров выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе, которая произошла у берегов Сочи. 

Сибирские политики выражают соболезнования родным и близким погибших при крушении самолёта Ту-154 в Чёрном море. Так, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на своей странице во "ВКонтакте" заявил, что слова не способны передать боль утраты.  

- Беда. В самолете Ту-154, который потерпел крушение в Сочи, находился военный ансамбль Александрова и главный военный дирижер России Валерий Михайлович Халилов – Родные наши, - написал Шолбан Кара-оол. - Они приезжали на столетие в Туву, объехали районы с ярчайшими патриотическими концертами и остались в сердцах всех жителей республики! Поэтому для нас это большое несчастье. Не могу передать боль – Валерий Халилов… Соболезную от имени земляков министру обороны, нашему С.К. Шойгу. Родным и близким пассажиров самолета. Им сейчас нелегко.

Губернатор Омской области Виктор Назаров также выразил соболезнования родным и близким погибших.

- Примите соболезнования в связи с гибелью военнослужащих Вооруженных сил РФ и артистов всемирно известного Ансамбля Александрова в авиакатастрофе над Черным морем. Это невосполнимая потеря для нашей страны и Российской Армии, - говорится в телеграмме Губернатора Виктора Назарова, направленной Министру обороны РФ. - В Омской области весть об этой страшной трагедии, унесшей жизни стольких людей, восприняли с чувством глубокой скорби и сострадания. Родным и близким погибших – наши соболезнования. Искренне желаем им выдержки в эти тяжелые дни. 

Напомним, самолёт Ту-154, принадлежащий министерству обороны РФ, потерпел крушение в Чёрном море накануне, 25 декабря. На его борту находились военнослужащие, журналисты, музыканты ансамбля им. Александрова и известный врач и правозащитник Елизавета Глинка. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Сегодня, 26 декабря, в России объявлен день траура. 

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r Теги  •  #Виктор Назаров #крушение самолета #Министерство обороны РФ #соболезнования #Сочи #трагедия #Ту-154

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