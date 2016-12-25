Общество  •  25 декабря 2016, 14:03, последнее обновление 25 декабря 2016, 14:07  •  печать

Причиной крушения Ту-134 под Сочи могла стать ошибка пилотирования

Автор: Виктория Стрельникова

Самолёт Ту-154 выполнял плановый полет с аэродрома Адлера на авиабазу Хмеймим. На его борту находились журналисты федеральных телеканалов, а также артисты ансамбля им. Александрова. По предварительным данным, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность воздушного судна.

Сообщение о том, что при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолёта Ту-154 после взлета, поступило сегодня утром. Самолёт выполнял рейс на авиабазу Хмеймим в Сирию. Предварительно известно, что на борту находились восемь членов экипажа и 83 пассажира, в числе которых журналисты федеральных телеканалов, а также артисты ансамбля им. Александрова.

Воздушное судно принадлежало Министерству обороны России. Обломки фрагментов корпуса лайнера найдены в полутора километрах от Черноморского побережья. Как сообщают «РИА-Новости», названы и первые возможные причины авиакатастрофы. Это может быть ошибка пилотирования или техническая неисправность Ту-154.

r Теги  •  #крушение #самолет

Комментарии

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Игорь Х  •  25 декабря 2016, 14:33

Почему ошибка пилотирования, а не отказ техники? Ту-154 - достаточно древний самолет...

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