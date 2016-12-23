Из-за сильных морозов в трёх сибирских регионах закроют трассы

Из-за аномальных морозов в Сибири для движения рейсовых автобусов закроют три федеральных трассы.

Федеральные трассы для движения междугородних автобусов закроют в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Об этом сегодня сообщили в Федеральном управлении автомобильных дорог "Сибирь".

"С 17:00 (13:00 мск) 23 декабря в связи с похолоданием до минус 40-45 градусов будут закрыты для междугороднего пассажирского транспорта федеральные автодороги в границах Новосибирской и Кемеровской областей - до 09:00 (5:00 мск) 24 декабря, в границах Томской области - до 10:00 (6:00 мск) 24 декабря", - говорится в сообщении ведомства.

Автовладельцам рекомендуют отложить дальние поездки, особенно если транспортное средство работает на дизельном топливе, либо передвигаться группами от двух машин. При себе советуют иметь запас топлива, тёплых вещей, продуктов, горячего чая и исправные средства связи.

Отметим, что в настоящее время в Томске наблюдается около -35° градусов мороза, в Новосибирске -30°, а в Кемерове -28°. Ночью ожидается дальнейшее похолодание.

Отметим, что в Омске предстоящая ночь будет ещё морозной, с температурой -28…-33°, в северных районах -35…-40°. Однако уже завтра утром, 24 декабря, произойдёт повышение температуры воздуха до -16…-21°.