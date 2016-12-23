К воскресенью в Омске потеплеет до -9 градусов
Общество  •  23 декабря 2016, 12:53, последнее обновление 23 декабря 2016, 12:56  •  печать

К воскресенью в Омске потеплеет до -9 градусов

Автор: Екатерина Криль

В эти выходные в области произойдёт значительное потепление.

С территории региона уходит арктический воздух, который принёс в Омскую область аномальные морозы.

Предстоящая ночь будет ещё морозной, с температурой -28…-33°, в северных районах -35…-40°. Утром произойдёт повышение температуры воздуха и днём в субботу ожидается -16…-21°. В дальнейшем под влиянием более влажного и тёплого воздуха Атлантики установится умеренно морозная погода, пройдёт снег, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

В субботу, 24 декабря, температура воздуха днём повысится до -16...-21 градусов. В воскресенье потеплеет уже до -9...-14 градусов. Ожидается снег, в отдельных районах с метелью, направление ветра сменится с северо-западного на юго-западный.

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r Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

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