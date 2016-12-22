В 50-градусный мороз омские дальнобойщики застряли на трассе

Омские дальнобойщики уже четыре дня стоят на трассе под Ноябрьском. Температура воздуха каждый день опускается всё ниже, и вероятность уехать с "Карамовского" поста в ближайшее время сводится к нулю.

- Первая поломка произошла в субботу, - сообщил телеканалу "Продвижение" один из дальнобойщиков по имени Владимир (фамилию он называть не стал). - Машина замёрзла, и мы остановились. Было уже поздно, ничего предпринимать мы не стали. На следующий день мы попытались отогреть автомобиль, но выяснили, что заглохли ещё три машины. Прожили день на улице только за счёт того, что палили баллоны, которые откапывали на обочине. Ближе к вечеру мы отогрелись, завели пять машин и доехали до "Карамовского" поста ГАИ, где увидели огромное количество машин, которые не могли завестись. С того момента мы тут и находимся.

Всего в колоне около 40 большегрузов, у дальнобойщиков кончается топливо, но, по словам сотрудников МЧС, оставлять свои машины и перемещаться в пункты временного размещения они не хотят.

- Им была оказана необходимая помощь, были организованы пункты временного размещения, но водители отказались в них размещаться, не желая оставлять свои автомобили, - сообщила корреспонденту "Радио Сибирь" заместитель начальника пресс-службы МЧС по Ямало-Ненецкому округу Елена Казарова.

В МЧС добавили, что на месте ЧП организованы пункты с бесплатным питанием. Также поступает информация, что на "Карамовском" посту сейчас дежурит фельдшер скорой помощи, а к месту происшествия направлена спецтехника. Сами же дальнобойщики говорят, что спецслужбы решили позаботиться о них далеко не сразу.

- Мне знакомые звонят и говорят: "Чего вы там выпендриваетесь? Тут вот по новостям говорят, что всё МЧС Ямала на ушах стоит, что пункты обогрева есть, три раза в день нас кормят, солярку предоставляют. В общем, всё замечательно", - рассказал дальнобойщик Владимир. - Я им ответил: "Ну, наверное, тогда мы либо не в Ямале находимся, либо не те сотрудники МЧС нам попались". Когда тревогу забили, родственники наши до Москвы дошли, тогда уже начали шевелиться. Сейчас вот МЧСников тут, наверное, больше, чем нас. Солярку нам предоставляют за деньги, но у многих наличность уже закончилась, а снять деньги с карточки негде.

Отметим, что сегодня ночью столбик температурного термометра в Ноябрьске опускался до -64 градусов. Дальнобойщики ждут, когда потеплеет и появится возможность уехать.