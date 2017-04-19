LIVE: Выборы мэра Омска

В Омском городском совете сегодня рассматривается вопрос о выборах мэра Омска. Ни один из кандидатов не дошёл до этапа голосования, поэтому выборы будут признаны несостоявшимися. "Омск Здесь" ведёт прямую текстовую трансляцию из Горсовета.

11:16 На этом наша трансляция окончена.

11:15 Пресс-подход Горст: "В течение 20 дней после вынесения нашего постановления объявляется новый конкурс. Мы предложили увеличить с 20 до 30 дней срок подачи документов от кандидатов. Это позволит кандидатам собрать все документы в срок. Оснований по изменению состава комиссии нет. Думаю, что по кандидатуре мэра мы ещё раз будем голосовать до конца весенней сессии".

11:08 Слово берет заместитель губернатора Владимир Компанейщиков: "Вручаем Николаю Чиракову благодарность от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко".

11:07 Два протеста прокурора города приняты к рассмотрению и будут прорабатываться в комитетах. Вопросы повестки исчерпаны.

11:05 Депутаты приступают к рассмотрению двух вопросов в разделе разное

11:03 В течение 20 дней выборщикам предстоит назначить новый конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Омска.

11:02 Горст: "Думаю, что комиссия продолжит работать в прежнем составе".

11:00 Тодоров: "У нас была не просто комиссия. Это комиссия выборщиков, которая нарабатывает опыт. Мы не скрывали, кто за кого проголосовал, но не надо переходить к партийной отчётности. Я настоял на том, чтобы комиссия работала самостоятельно, без присутствия депутатов. За это мы благодарны".

10:57 Коммунисты требуют голосования и для предоставления слова Сергею Тодорову. Это предложение проходит.

10:56 Депутаты не предоставляют слово желавшему высказаться Игорю Антропенко.

10:55 Галина Горст: "Действительно, по 131-му федеральному закону мэр продолжит исполнение своих обязанностей, если не изберут его преемника. Аналогичная норма прописана в нашем уставе. Наши полномочия истекают 10 сентября".

10:52 Федотов: "Более того, он продолжает исполнять обязанности до вступления в должность нового мэра. Это может произойти в сентябре или даже в декабре. Не надо пугать тем, что город останется без управления. Население не ходит на местные выборы. Действительно, мы экономим большие средства по новой процедуре. Во многих странах даже президента выбирает представительный орган. Не надо нас агитировать за советскую власть. Хорошо, что мы эту процедуру запустили в феврале, а не в июле. Давайте не спорить вокруг выборов".

10:49 Юрий Федотов напоминает, что 12 июля истекают полномочия действующего мэра.

10:47 Леонид Михайленко просит единоросса не воспитывать его

10:46 Слово берёт руководитель фракции "Единая Россия" Николай Чираков: " Я бы голосовал одинаково и за Ерошевича, и за Антропенко, и за Рыбакова. Но по определённой мотивации я голосовал за Ерошевича. Все видели, как он себя вёл. Какие тяготы малого бизнеса он на себе испытывает. Не надо превращать заседание в балаган. Это Горсовет, а не вече".

10:45 Леонид Михайленко: "Данный закон о выборах несовершенен. Почему в победителях оказался Ерошевич, которого никто не видел? Почему в финале не оказалось Антропенко и Жаркова? Нужно не ограничивать число кандидатов в мэры, которые будут вынесены на голосование в Горсовет. Тогда будет хоть какая-то демократия. Сейчас это не демократическая процедура".

10:42 Двораковский удивлён и делает вид, что разговор не про него. Ивченко покидает под аплодисменты трибуну. Слышны крики: "Браво!". "Вы на концерте что ли?!" - возмущается спикер Галина Горст.

10:41 Ивченко: "Не понимаю, как может выступать партия власти после того, как она обделалась на федеральном уровне. Происходящее напоминает рекламу "Акс". Вячеслав Викторович Двораковский сидит на коне и говорит: "Посмотрите на меня, потом на этих кандидатов и снова на меня. Да, я на коне". Конечно, он на коне, потому что всенародно избранный".

10:38 Горст: "Вопросов к работе конкурсной комиссии нет. Она отработала добросовестно".

10:35 Сергей Тодоров: "Комиссия действовала в рамках вашего решения № 512. Это новая процедура. Опыта проведения такого нет. Был введён институт выборщиков. Я напоминаю, что половина комиссия состояла из представителей Горсовета. Не надо устраивать демарш. Как председатель считаю, что мы очень хорошо отработали. Результат был достигнут. Вы через комитет внесите. Да мы только в ножки поклонимся, если будет что-то дельное. Усматриваю в этом нарушение регламента и неподчинение решению большинства. Вы тянете нас в общие выборы, а здесь не дети сидят. Посчитайте, какие были бы вопросы, если бы сейчас проводились прямые выборы. Не думаю, что с первого раза можно было бы достичь 100-процентного результата. Сейчас пойдём на второй тур".

10:30 За трибуну вышел депутат Иван Ивченко. Он спрашивает у председателя конкурсной комиссии Сергея Тодорова: "Как так получилось, что Куприянов и Ерошевич снялись с выборов? Как можно было выбрать таких кандидатов?" - удивляется коммунист.

10:29 В зале также находится ещё один кандидат, отсеянный на этапе собеседований, депутат Заксобрания Игорь Антропенко. Горст напоминает коммунистам, что у неё есть право лишать депутатов голоса.

10:27 Руководитель фракции КПРФ Леонид Михайленко: "Среди кандидатов в мэры были достойные люди, которые не смогли пройти установленную планку. Сегодня мы можем рассмотреть любую кандидатуру. Предлагаю Горсовету сейчас проголосовать за кандидатуру Виктора Жаркова, который участвовал в выборах".

10:26 Свешникова: "Как отбирали кандидатов, если один ушёл по состоянию здоровья, а другой оказался человеком системы и подчинился партии? У нас город остаётся без руководителя. Уйдёт Вячеслав Двораковский в июле, исполняющим обязанности станет его первый заместитель Сергей Фролов. Почему он не заявился на выборы? Хотя хотел. Было оказано давление сверху".

10:25 Свешникова: "Комиссия не выполнила своей задачи, потому что её собирают на несколько дней. Право выбора лежит на нас, депутатах. Не надо комиссии давать таких полномочий. Сейчас такой ситуации бы не было, если бы всех кандидатов допустили до голосования на Горсовет".

10:23 Елена Свешникова предлагает выйти депутату Александру Иванову, который не хочет слушать оппозицию.

10:22 "Я высказываю от себя и избирателей недоверие фракции "Единая России", - взял слово депутат коммунист Иван Федин. - КПРФ не будет голосовать ни за 512-е решение Горсовета, ни за эти выборы. Доверия конкурсной комиссии нет".

10:21 22 депутата проголосовали за признание выборов мэра несостоявшимися. 13 коммунистов не голосовали.

10:20 Галина Горст предлагает высказаться всем желающим, но потом, когда будут рассматриваться вопросы раздела в разном. "У нас есть только один путь - признать выборы несостоявшимися", - резюмирует спикер. Всем будет предоставлено слово.

10:19 Руководитель фракции КПРФ Леонид Михайленко кричит с места, что "нужно слушать мнение народа", а у коммунистов есть предложения по принимаемому постановлению.

10:18 Первый вице-спикер Василий Мамонтов: "Не будем открывать дебатов. Голосуем, говорить там не о чем".

10:17 Депутат Александр Иванов предложил сначала проголосовать за признание выборов несостоявшимися, а потом уже дать слово выступающим.

10:16 Горст: "Кандидаты Владимир Куприянов и Андрей Ерошевич отказались от участия в выборах. У нас нет кандидатов для включения в список для голосования. Мы можем сегодня принять единственное решение - признать выборы несостоявшимися".

10:15 На выступление уже заявились три коммуниста и один справедливоросс.

10:14 Депутаты приступили к рассмотрению вопроса об избрании мэра Омска. Галина Горст напоминает, как проходила процедура.

10:13 Тренера Веру Штельбаумс наградят почётной грамотой Омского городского Совета в преддверии её 80-летнего юбилея.

10:11 У городского дворца творчества появится бюст писателю Сергею Михалкову.

10:10 Галина Горст отмечает, что сегодня бы исполнилось 76 лет архитектору Альберту Каримову. 33 депутата проголосовали за установку мемориальной доски зодчему на доме 4б по улице Лермонтова, где жил Альберт Каримов.

10:09 Предложение Свешниковой не прошло. Повестка утверждена без изменений 32 голосами за.

10:08 Спикер Галина Горст: "Действительно поступил ряд поправок к решению № 512. Они направлены в комитет для рассмотрения, чтобы не нарушать установленный порядок работы. Сейчас мы собрались по другой теме". Депутатам предложено проголосовать за предложение Свешниковой.

10:07 Елена Свешникова ("Справделивая Россия") предлагает включить в повестку изменения в решение Горсовета № 512, которое регламентирует конкурсный отбор на должность мэра Омска.

10:06 Всего сегодня в повестке четыре вопроса. Кроме вопроса по выборам мэра, депутатам предстоит утвердить установку мемориальной доски архитектору Альберту Каримову и бюста Сергею Михалкову. Тренера по художественной гимнастике Веру Штельбаумс предлагают наградить почётной грамотой Омского городского совета. На заседании присутствует 32 депутата. Пять опаздывают.

10:04 Из-за отсутствия кандидатов выборы мэра сегодня могут быть признаны несостоявшимися. Ожидается, что Омский городской совет объявит новый конкурс с очередным формированием комиссии выборщиков, приёмом заявлений и проведением собеседований. Новые выборы могут пройти уже в июне.

10:00 Ожидалось, что сегодня, 19 апреля станет известно имя нового мэра Омска. Горсовету его предстояло выбрать из двух кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Будущему градоначальнику для победы необходимо было бы набрать 21 депутатский голос. В финальный этап вышли министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и молодой предприниматель Андрей Ерошевич. Поочерёдно оба сняли свои кандидатуры с выборов, направив в комиссию соответствующие заявления. С этапа собеседования по состоянию здоровья ранее снялся заместитель губернатора Омской области Станислав Гребенщиков.