Последний кандидат в мэры Омска сдался в день рождения

Последний оставшийся кандидат в мэры Андрей Ерошевич заявил о снятии своей кандидатуры. Пресс-служба Омского городского совета сообщила о том, что предприниматель сегодня, в день своего рождения, подал заявление с просьбой не включать его кандидатуру в бюллетень для голосования. Дозвониться до Андрея Ерошевича, чтобы узнать причины его решения, "Омск Здесь" не удалось. На завтрашнем заседании Омского городского совета выборы мэра будут признаны несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов. Ожидается, что новые выборы могут состояться уже в июне.

Напомним, что вчера с выборов снялся по состоянию здоровья министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. Тогда Андрей Ерошевич заявил "Омск Здесь", что намерен продолжить борьбу за кресло мэра до конца: "Для меня, честно говоря, информация о Владимире Куприянове стала полной неожиданностью. Но я настроен на победу, снимать свою кандидатуру не собираюсь. Я надеюсь, что депутаты меня поддержат. Не хотелось бы, чтобы город остался без руководителя. Будут просить у депутатов поддержки".

Куприянов и Ерошевич были выбраны конкурсной комиссией по итогам собеседований с 16 кандидатами. Для победы на выборах мэра одному из них необходимо было набрать при голосовании 19 апреля 21 депутатский голос.