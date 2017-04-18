Последний кандидат в мэры Омска сдался в день рождения
Политика  •  18 апреля 2017, 11:28, последнее обновление 18 апреля 2017, 11:34  •  печать

Последний кандидат в мэры Омска сдался в день рождения

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31-летний Андрей Ерошевич объявил о снятии своей кандидатуры с выборов мэра Омска.

Последний оставшийся кандидат в мэры Андрей Ерошевич заявил о снятии своей кандидатуры. Пресс-служба Омского городского совета сообщила о том, что предприниматель сегодня, в день своего рождения, подал заявление с просьбой не включать его кандидатуру в бюллетень для голосования. Дозвониться до Андрея Ерошевича, чтобы узнать причины его решения, "Омск Здесь" не удалось. На завтрашнем заседании Омского городского совета выборы мэра будут признаны несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов. Ожидается, что новые выборы могут состояться уже в июне.

Напомним, что вчера с выборов снялся по состоянию здоровья министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. Тогда Андрей Ерошевич заявил "Омск Здесь", что намерен продолжить борьбу за кресло мэра до конца: "Для меня, честно говоря, информация о Владимире Куприянове стала полной неожиданностью. Но я настроен на победу, снимать свою кандидатуру не собираюсь. Я надеюсь, что депутаты меня поддержат. Не хотелось бы, чтобы город остался без руководителя. Будут просить у депутатов поддержки".

Куприянов и Ерошевич были выбраны конкурсной комиссией по итогам собеседований с 16 кандидатами. Для победы на выборах мэра одному из них необходимо было набрать при голосовании 19 апреля 21 депутатский голос.

Теги  •  #Андрей Ерошевич #выборы

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Комментарии
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Игорь Х  •  18 апреля 2017, 11:42

Разумное решение - у 31-летнего предпринимателя не было никаких шансов на победу.

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Таисия Петрова  •  18 апреля 2017, 12:27

А какой смысл затевать было тогда все это участие его в конкурсе, только время свое затратил и людей отвлек от насущных дел

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