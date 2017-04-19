Генпрокуратуре отказали в пересмотре дела Юрия Гамбурга

Верховный суд не будет пересматривать приговор бывшему заместителю председателя правительства Омской области, так как считает его законным.

7 апреля Верховный суд отказал в передаче кассационного представления заместителя генерального прокурора России, просившего пересмотреть приговор Центрального суда и определение апелляционной коллегии Облсуда по уголовному делу Юрия Гамбурга. Об этом сообщается на сайте Центрального суда. Напомним, заместитель председателя правительства Омской области был признан виновным в превышении должностных полномочий при продаже земли в Чукреевке и приговорён к лишению свободы на пять с половиной лет.

В постановлении Верховного суда указывается, на то, что основаниями для отмены или изменения судебных решений в кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного или уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела. Таковых, по мнению вышестоящей судебной инстанции, в уголовном деле допущено не было.

- Правовая оценка содеянного Гамбургом Ю. В. соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом. Назначенное осуждённому наказание, вопреки доводам представления, является справедливым, соразмерным содеянному, и поэтому оно не может быть признано чрезмерно суровым, - говорится в определении суда.

Напомним, Генеральная прокуратура просила пересмотреть приговор в сторону уменьшения срока наказания, сократив его на один год.

Юрий Гамбург на свободе может оказаться уже в конце апреля. В понедельник, 17 апреля, Советский районный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.