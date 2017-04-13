Омский губернатор попросил у федерального министра помощи в поиске источника зловония

Глава Омской области Виктор Назаров направил министру природных ресурсов России Сергею Донскому письмо с просьбой отправить в регион экспертов, которые помогут установить виновных в выбросе этилмеркаптана в атмосферу.

Сегодня, 13 апреля, пресс-служба областного правительства опубликовала сообщение, в котором говорится о том, что губернатор Омской области Виктор Назаров обратился с просьбой к федеральному министру Сергею Донскому. В письме, отправленном на имя высокопоставленного чиновника, глава региона просит оказать помощь в установлении источника загрязнения воздуха.

- Учитывая крайне высокий общественный резонанс в Омске, прошу рассмотреть возможность направления в регион высококвалифицированных специалистов с необходимым оборудованием для установления виновных в загрязнении атмосферного воздуха, - говорится в письме главы Омской области.

Также Виктор Назаров в своём обращении попросил поставить в регион измерительное оборудование, способное улавливать большее количество вредных веществ в атмосфере. К слову, сегодня прокуратура Омской области сообщила о выявленных многочисленных нарушениях в сфере охраны воздуха. По мнению сотрудников надзорного органа, в воздух выбрасываются свыше 200 вредных веществ, но из-за недостаточного финансирования стационарные посты способны выявить лишь 30 из них.

Напомним, в начале марта неустановленным промышленным предприятием был совершён выброс вредного вещества - этилмеркаптана. Специалисты впоследствии установили, что его предельно допустимая концентрация в воздухе была превышена в 400 раз. По данному факту в СУ СК России возбудили уголовное дело. Виновник выброса официально до сих пор не установлен.