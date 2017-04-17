Следком России сообщил о возбуждении дела на вице-губернатора Гребенщикова
Политика  •  17 апреля 2017, 19:52, последнее обновление 17 апреля 2017, 23:11  •  печать

Следком России сообщил о возбуждении дела на вице-губернатора Гребенщикова

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении зампредседателя правительства Омской области Станислава Гребенщикова по фактам злоупотребления должностными полномочиями.

По данным следствия, Гребенщиков, используя свои должностные полномочия, организовал выплату более 14 млн рублей из федерального бюджета подрядчику ООО "СтройИнвестКомплект", заведомо зная, что компания не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам. Речь идёт о реконструкции здания страхового общества "Саламандра" в центре Омска, где разместится "Эрмитаж-Сибирь".

- Злоупотребление должностными полномочиями Гребенщиковым повлекло существенное нарушение интересов государства, так как выделенные из федерального бюджета на цели реконструкции объекта культурного наследия денежные средства не были использованы по целевому назначению и не выполнена реконструкция объекта, - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) передано в пятое следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета РФ в Новосибирске.

Добавим, что "СтройИнвестКомплект" имеет долги по всей стране. В Арбитражном суде находится около 80 исков к компании, которая проходит процедуру банкротства. Контракт на реконструкцию "Саламандры" был заключён с фирмой в 2015 году, когда Станислав Гребенщиков занимал пост министра строительства региона. Строительство культурно-образовательного центра "Эрмитаж-Сибирь" велось в рамках подготовки к 300-летию Омска.

Теги  •  #следственный комитет #Станислав Гребенщиков #уголовное дело #Эрмитаж-Сибирь

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