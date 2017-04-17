Следком России сообщил о возбуждении дела на вице-губернатора Гребенщикова

По данным следствия, Гребенщиков, используя свои должностные полномочия, организовал выплату более 14 млн рублей из федерального бюджета подрядчику ООО "СтройИнвестКомплект", заведомо зная, что компания не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам. Речь идёт о реконструкции здания страхового общества "Саламандра" в центре Омска, где разместится "Эрмитаж-Сибирь".

- Злоупотребление должностными полномочиями Гребенщиковым повлекло существенное нарушение интересов государства, так как выделенные из федерального бюджета на цели реконструкции объекта культурного наследия денежные средства не были использованы по целевому назначению и не выполнена реконструкция объекта, - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) передано в пятое следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета РФ в Новосибирске.

Добавим, что "СтройИнвестКомплект" имеет долги по всей стране. В Арбитражном суде находится около 80 исков к компании, которая проходит процедуру банкротства. Контракт на реконструкцию "Саламандры" был заключён с фирмой в 2015 году, когда Станислав Гребенщиков занимал пост министра строительства региона. Строительство культурно-образовательного центра "Эрмитаж-Сибирь" велось в рамках подготовки к 300-летию Омска.