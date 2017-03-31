Осуждённый за растрату сын экс-вице-мэра Омска Максим Поповцев выходит из колонии
Общество  •  31 марта 2017, 15:51, последнее обновление 31 марта 2017, 16:06  •  печать

Осуждённый за растрату сын экс-вице-мэра Омска Максим Поповцев выходит из колонии

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Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство Максима Поповцева, который в настоящий момент содержится в исправительной колонии № 8. В ближайшее время он получит облегчённые условия содержания, переехав в колонию-поселение.

По всей видимости, постепенно в сторону выхода на свободу двигается ещё один омский VIP-сиделец - сын бывшего вице-мэра Омска Александра Поповцева - Максим. Он был осуждён на пять лет лишения свободы за растрату госимущества. Приговор вынесен в середине 2015 года. В феврале 2017-го он подал ходатайство об изменении ему вида исправительного учреждения. Сейчас он содержится в ИК-8, там же, где и бывший заместитель губернатора Омской области Юрий Гамбург и где до недавнего времени находился экс-гендиректор НПО "Мостовик" Олег Шишов.

Сегодня Советский суд удовлетворил ходатайство заключённого. Эту информацию ИА "Омск Здесь" подтвердил помощник председателя суда Александр Бакшеев. У всех заинтересованных сторон будет 10 суток для обжалования решения, если же этого не случится, то Поповцев-младший получит для себя облегчённые условия содержания.

Добавим, что на днях был также продлён срок содержания под стражей бывшему министру имущественных отношений Вадиму  Меренкову, обвиняемому в превышении должностных полномочий при продаже земли. Продлён всего на месяц - до 28 апреля. Таким образом, не исключено, что следователи уже готовятся передавать дело в суд. В конце прошлого года руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Омской области Михаил Зайцев говорил, что сделано это будет в начале 2017-го.

Теги  •  #колония #Максим Поповцев #суд

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Комментарии
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Егор Батрудин  •  31 марта 2017, 16:05

Колония поселение, это значит в лучшем случае он туда ночевать ходить будет, умеют наказывать у нас в стране ворьё.

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