Вице-губернатор Гребенщиков снялся с выборов мэра Омска
Политика  •  13 апреля 2017, 16:37, последнее обновление 13 апреля 2017, 16:53  •  печать

Вице-губернатор Гребенщиков снялся с выборов мэра Омска

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Кандидат в мэры Омска Станислав Гребенщиков забрал документы из конкурсной комиссии.

Заместитель губернатора Омской области по вопросам строительства и энергетики Станислав Гребенщиков отказался от участия в выборах мэра Омска. В конкурсную комиссию поступило его заявление об отзыве документов.

Как пояснили "Омск Здесь" в секретариате конкурсной комиссии, Гребенщиков отказался от участия в выборах по состоянию здоровья. Накануне вице-губернатор был госпитализирован из правительства Омской области с гипертоническим кризом.

Напомним, что завтра, 14 апреля, конкурсная комиссия должна провести собеседования с претенденами на пост градоначальника. Всего до этого этапа было допущено 17 кандидатов, в число которых входил и Станислав Гребенщиков. Имя нового мэра должно стать известно 19 апреля, когда Омский городской совет будет выбирать из двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Для победы будущему главе города необходимо получить 21 депутатский голос.

Теги  •  #выборы #Станислав Гребенщиков

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