LIVE: Собеседования с кандидатами в мэры Омска

Конкурсная комиссия проводит этап собеседований с 16 кандидатами в мэры Омска. По его итогам будут отобраны два человека, которые предстанут перед Омским городским советом 19 апреля. "Омск Здесь" ведёт прямую текстовую трансляцию из здания Горсовета.

10:27 Объявлен перерыв на 15 минут.

10:22 Руководитель фракции "Единая Россия" Николай Чираков обратил внимание на то, что Андрей Ерошевич участвует в организации акции "Бессмертный полк". "Думаю, что "Бессмертный полк" можно сравнить с работой мэра, - сказал Чираков. - Если дать какую-то идею, то люди пойдут за вами, как за мэром в заданном направлении".

10:20 Кандидат не считает мэра политической фигурой. "Градоначальник каждый день обязан заниматься городским хозяйством", - уверен Андрей Ерошевич.

10:19 Ерошевич заявил, что не намерен "коллекционировать дипломы", но при поступлении на муниципальную службу намерен восполнить пробелы в знаниях.

10:17 Депутат Законодательного собрания Омской области Вадим Бережной поинтересовался, какое образование кандидат планирует получить.

10:15 Почётный гражданин Анатолий Якуш обратил внимание кандидата на то, что уличные наблюдения не являются программой действий.

10:13 "Я не стесняюсь говорить о том, что кто-то умнее или лучше всех, - отметил Андрей Ерошевич. - Мне часто говорят, что я слишком молод, но это тот недостаток, который быстро проходит". После обширной самопрезентации кандидат начал говорить об отсутствии тротуаров в городе.

10:10 Презентация его программы превращается в биографическую справку о кандидате, который активно проявил себя в предпринимательстве и общественной работе. Так, Ерошевич рассказывает, что оказался причастен к созданию библиотеки ОмГАУ.

Андрей Ерошевич

10:08 Следующим собеседование проходит Андрей Ерошевич.

10:07 Председатель комиссии поблагодарил Игоря Бруя за мужество при участии в выборах. "Это лишний раз подтверждает демократичность новой процедуры", - констатировал Сергей Тодоров.

10:05 Бруй намерен сосредоточиться на анализе и аудите существующих обязательств мэрии и всего городского хозяйства. По его мнению, сейчас основным источником дохода бюджета города является НДФЛ. "Я живу в этом городе и каждый день сталкиваюсь с его проблемами, - говорит представитель партии "Родина". - Я обращался в службу занятости, которая у нас не работает". Также пенсионер Игорь Бруй начал критиковать работу Пенсионного фонда, но руководитель омского отделения ПФР Сергей Тодоров быстро предпочёл эти рассуждения прервать. "Нам тут некоторое проявление эмоций, думаю, простят", - сказал Тодоров.

10:00 "Я сразу хочу попросить прощения за мои ораторские способности, - сказал Бруй. - Я привык выступать перед трудовыми коллективами и на производстве. Программа у меня короткая, оставим больше времени на вопросы".

9:58 Следующим собеседование пройдёт пенсионер Игорь Бруй, представляющий партию "Родина". Он известен тем, что работал комендантом строительного городка на космодроме "Восточный".

Игорь Бруй

9:55 Руководитель фракции "Единая Россия" Николай Чираков поинтересовался, кто войдёт в команду мэра Антона Берендеева. Либерал-демократ заверил, что кандидатуры вице-мэров будут согласовываться с Омским городским советом.

9:53 "Моя программа основана на благоустройстве, это те вещи, которые мы видим каждый день", - сказал Берендеев. Кандидат предлагает увеличивать длительность зелёного сигнала светофора утром в направлении от окраин к центру, и вечером от центра к окраинам, что должно разгрузить город от пробок. Также либерал-демократ намерен организовать плавильные пункты снега и отказаться от использования песко-соляной смеси в пользу современных реагентов.

9:49 Следующим собеседование будет проходить руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Омской области Антон Берендеев. Его программа уместилась на одном печатном листе.

Антон Берендеев

9:48 Александр Бекишев называет вопрос строительства метро глубокого заложения "политическим и стратегическим" вопросом. По его мнению, это придаст омичам необходимый статус.

9:46 Кандидат подверг критике реконструкцию развязки на пересечении проспекта Королёва и улицы Заозёрной. "Нужно остановить рейды сотрудников ГИБДД, когда нетрезвых водителей ловят после праздничных дней, - сказал Александр Бекишев. - Подобные мероприятия должны согласовываться с администрацией города". Он обещает открывать двери в кабинеты от регионального правительства до администрации президента и федерального кабинета министров.

9:43 Кандидат Бекишев обещает развитие транспортной системы города. "Красивые дорожки и тротуары у нас не учитывают народные тропинки, - отметил претендент на кресло мэра. - Это надо учитывать при формировании благоустройства дворовых территорий".

9:37 Антропенко закончил своё представление конкурсной программы. Следующим перед комиссией предстанет Александр Бекишев. Как ранее сообщал "Омск Здесь", афганец Бекишев накануне был исключён из рядов КПРФ за нарушение партийной дисциплины. Партия выдвинула в мэры Виктора Жаркова, которого должны были поддержать все члены партии. Жарков в итоге решил оспаривать процедуру выборов мэра в суде, как противоречащую федеральному законодательству.

9:31 Антропенко рассказал, что за два дня до выдвижения в мэры встречался с губернатором Виктором Назаровым, который "дал добро" на его участие в выборы. "Если у меня случится конфликт с губернатором, то я подам в отставку, чтобы не делать жителей города заложниками этого противостояния", - заверил кандидат. Напомним, что Игорь Антропенко не состоит в партии "Единая Россия", но входит во фракцию партии в региональном парламенте.

9:29 Антропенко предлагает сосредоточиться на инвентаризации собственного городского имущества, повысить эффективность обращения с главным ресурсом города - землёй. "На мой взгляд, здесь будет достаточно федерального закона для областных центров с использованием налоговых и правовых инструментов", - заключил Игорь Антропенко.

9:25 Вопрос от руководителя фракции КПРФ Леонида Михайленко: "Не считаете, что нужно сделать города-миллионники субъектами федерации, как это сделано в Москве и Санкт-Петербурге?".

9:23 Тепловые и электрические сети кандидат намерен спрятать под землю, а освободившиеся участки пустить в оборот. Игорь Антропенко намерен законодательно закрепить долю областного центра в 5 % от регионального дорожного фонда. Это позволит, по его мнению, к 2022 году привести городские дороги в порядок.

9:17 Игорь Антропенко намерен пойти дальше, чем исполнение майских указов, и обеспечить местами в детских садах детей в возрасте от двух лет. Для специалистов будет выстроена вертикаль школа-вуз-предприятие.

9:16 Первым собеседование проходит депутат Законодательного собрания Омской области Игорь Антропенко. Он подготовил презентацию. "Главное в Омске - это его жители, - заявил Антропенко. - Мы будем формировать здоровую и комфортную среду для омичей". По традиции дано обещание "возродить город-сад".

Игорь Антропенко

9:15 Президент Омского областного союза предпринимателей Дмитрий Шадрин направил в конкурсную комиссию письмо, в котором заявил о поддержке кандидата в мэры Игоря Антропенко. Информация также принята к сведению.

9:13 От омского регионального отделения ЛДПР поступило в комиссию письмо с просьбой вынести на голосование в Омском городском Совете 19 апреля всех зарегистрированных кандидатов. Письмо также принято к сведению.

9:12 Председатель конкурсной комиссии Сергей Тодоров начал заседание с оглашения заявления Станислава Гребенщикова о снятии с выборов. Оно будет принято выборщиками к сведению.

9:10 Как ранее сообщал "Омск Здесь", в правительстве Омской области рассчитывают, что снятие Станислава Гребенщикова не повлияет на ход выборов мэра Омска. Куратор внутренней политики региона Владимир Компанейщиков заявил, что рассчитывает на проведение выборов "в разумные сроки".

9:05 В собеседованиях готовились принять участие 17 кандидатов, но накануне заместитель губернатора Омской области Станислав Гребенщиков снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. 11 апреля Гребенщикова увезли из здания регионального правительства на скорой помощи. У него был диагностирован гипертонический криз. Сейчас вице-губернатор находится на больничном.

9:00 12 членов комиссии по выборам мэра Омска проведут сегодня собеседования с 16 кандидатами. На каждого отводится по полчаса для представления программы и ответов на вопросы выборщиков.