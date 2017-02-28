Вячеславу Двораковскому будут доплачивать к пенсии 30 тыс. рублей 
Политика  •  27 февраля 2017, 19:44, последнее обновление 27 февраля 2017, 19:45  •  печать

Вячеславу Двораковскому будут доплачивать к пенсии 30 тыс. рублей 

Автор: Антон Маликов

Директор департамента финансов и контроля администрации города Инна Парыгина озвучила суммы выплат, которые будут получать омские чиновники при выходе на пенсию. 

Главный финансист Омска Инна Парыгина не видит ничего предосудительного в том, что вышедшие на пенсию муниципальные служащие получают пенсионные надбавки. На эти цели ежегодно из городского бюджета выделяется 27 млн руб., но глава депфина считает справедливым, что "людям, которые вложили в город большую часть своей жизни и принимали серьёзные политические решения, полагаются доплаты".

- Сумма для каждого на самом деле не такая большая. Это 4-5 для специалистов, 15-20 тыс. руб. для руководителей подразделений. Мэр Омска будет получать 30 тыс. руб., - сообщила корреспонденту "Омск Здесь" Инна Парыгина. - Знаете, я хотела бы сказать, что многое, может быть, говорится по этой теме, жители возмущаются, говорят о том, что чиновники не заслужили. Но обратите внимание, что в каждой отрасли есть льготный период выхода на пенсию или льготное содержание. Педагоги уходят с 25-летним стажем, военнослужащие и полицейские с 20-летним стажем, судьи и работники прокуратуры обеспечиваются содержанием в дальнейшем. Каждая отрасль, например, газовая поддерживает своих пенсионеров с медицинским обслуживанием. У них есть свои санатории, профилактории. Так что эта тема для населения, может быть, больная, но мне кажется, что это вполне справедливо.

Согласно нормативным документам, муниципальный служащий Омска будет получать доплату к пенсии при 25-летнем стаже.

В правительстве Омской области ситуация другая. Там на доплату к пенсиям бывших чиновников тратится до 160 млн руб. в год. Прокуратура, конечно, пыталась оспорить это решение, но облправительство "отстояло" своё право на "пенсионные парашюты" в Верховном суде РФ. Причём для получения доплаты к пенсии чиновнику можно проработать в должности, например, министра не больше года. 

Теги  •  #Инна Парыгина #омские чиновники #пенсии

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Комментарии

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Ольга Смирнова  •  27 февраля 2017, 20:46

Ну а как же, чиновники о себе любимых побеспокоились. Надбавки заслужили непосильным трудом.

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