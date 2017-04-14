Кандидат в мэры хочет присоединить к Омску Барабинск

В Городском совете завершились собеседования с претендентами на пост градоначальника. Некоторые из озвученных предложений вызывают недоумение.

Собеседования прошли 16 человек, допущенных конкурсной комиссией по итогам рассмотрения документов. Кандидаты озвучили предвыборные программы, и некоторые из них были крайне необычными.

Индивидуальный предприниматель Виктор Чередов удивил своей программой ещё на предыдущем этапе: вместо текста Чередов использовал знаки. Сегодня кандидат заявил, что Омск должен развиваться как агломерация, и предложил включить в его состав город Барабинск и озеро Чаны, находящиеся в Новосибирской области.

На самом деле у Омска нет проблем. Проблемы есть у других городов. Агломерации стараются проглотить другие города. Новосибирску, как бы он ни хотел, нас не проглотить, - заявил комиссии Чередов. - У Омска уже завтра будет бюджет 18 млрд рублей. Надо деньги просто напечатать. На купюрах надо изобразить новосибирский мост. Надо просто Владимира Владимировича Путина пригласить, и деньги будут.

Добавим, что сейчас члены конкурсной комиссии проводят голосование. На третий этап выборов мэра Омска должны пройти минимум два человека. Итоговое голосование состоится 19 апреля.