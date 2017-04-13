Правительство Омской области: "Снятие Гребенщикова не должно повлиять на ход выборов мэра"

В региональном правительстве рассчитывают, что выборы мэра Омска удастся провести "в разумные сроки и в соответствии с законом". На процедуру не должен повлиять сход с дистанции по состоянию здоровья вице-губернатора Станислава Гребенщикова.

Снятие заместителя губернатора Омской области по вопросам строительства и энергетики с выборов мэра Омска не должно повлиять на проведение этапа собеседований с остальными претендентами. Такое мнение в разговоре с "Омск Здесь" высказал заместитель губернатора по вопросам внутренней политики Владимир Компанейщиков.

В любом случае конкурсная комиссия с точки зрения закона и человеческого отношения должна провести собеседования и голосование, - сказал Компанейщиков. - Иначе это будет нарушение решения Омского городского совета и проявление неуважения к остальным кандидатам… Нам необходимо обеспечить решение накопившихся городских проблем. На следующем этапе перезапустить город и выйти на траекторию развития. Для этого необходимо в разумные сроки и в соответствии с законом определиться по кандидатуре мэра и его избрать.

Куратор внутренней политики региона обратил внимание на то, что данный вопрос не является политическим, а лежит в плоскости "управленческой целесообразности", потому что "мотивация людей, которые сейчас работают в городской администрации, по понятным причинам оставляет желать лучшего".

Начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков заявил "Омск Здесь", что губернатор Виктор Назаров с понимаем отнёсся к желанию Станислава Гребенщикова снять свою кандидатуру с выборов мэра: "Глава региона следит за дальнейшей работой конкурсной комиссии, которая проведёт собеседования с 16 оставшимися участниками. Губернатор всегда говорил, что с вниманием относится ко всем кандидатурам. Хотя отдельное время он выделял кандидатуру Станислава Георгиевича [Гребенщикова], встречи проводились со многими приходившими кандидатами. Сейчас Виктор Назаров спокойно и ровно относится ко всем претендентам".

Напомним, что сегодня стало известно о снятии с выборов по состоянию здоровья вице-губернатора Станислава Гребенщикова. Ранее губернатор Омской области Виктор Назаров заявлял, что будет просить депутатов Омского городского совета на выборах мэра голосовать именно за Гребенщикова. Как стало известно "Омск Здесь", сейчас заместитель главы региона находится на больничном.

14 апреля пройдёт этап собеседований с конкурсной комиссией, в котором примут участие 16 человек. По его итогам станут известны два кандидата, которые предстанут перед Горсоветом 19 апреля. Для победы будущему мэру Омска необходимо будет получить 21 депутатский голос.