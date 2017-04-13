Законодательное собрание Омской области рассмотрит антикоррупционный закон
Политика  •  13 апреля 2017, 11:40, последнее обновление 13 апреля 2017, 13:02  •  печать

Законодательное собрание Омской области рассмотрит антикоррупционный закон

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Комитет по законодательству и местному самоуправлению Законодательного собрания Омской области рекомендовал к рассмотрению региональный закон "О противодействии коррупции".

В региональном парламенте началась работа над законом Омской области "О противодействии коррупции". Накануне комитет по законодательству и местному самоуправлению рекомендовал Законодательному собранию документ к рассмотрению.

Проект закона подготовлен управлением губернатора по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии с федеральным и областным законодательством в целях совершенствования борьбы с коррупцией в регионе. Документ будет регулировать отношения, связанные с проведением на территории Омской области государственной антикоррупционной политики.

При разработке закона учитывались замечания правоохранительных и надзорных органов, а также высших учебных заведений и общественников.

Теги  •  #антикоррупционный #закон

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