Законодательное собрание Омской области рассмотрит антикоррупционный закон

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Законодательного собрания Омской области рекомендовал к рассмотрению региональный закон "О противодействии коррупции".

В региональном парламенте началась работа над законом Омской области "О противодействии коррупции". Накануне комитет по законодательству и местному самоуправлению рекомендовал Законодательному собранию документ к рассмотрению.

Проект закона подготовлен управлением губернатора по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии с федеральным и областным законодательством в целях совершенствования борьбы с коррупцией в регионе. Документ будет регулировать отношения, связанные с проведением на территории Омской области государственной антикоррупционной политики.

При разработке закона учитывались замечания правоохранительных и надзорных органов, а также высших учебных заведений и общественников.