Омский вице-губернатор Гребенщиков с совещания попал в больницу

Из правительства Омской области сегодня на скорой помощи в больницу увезли заместителя губернатора по вопросам строительства и энергетики Станислава Гребенщикова. Как пояснил в разговоре с "Омск Здесь" начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков, состояние вице-губернатора стабильное, но он госпитализирован с подозрением на сердечный приступ.

Гребенщиков проводил с утра большое совещание по благоустройству, - рассказал Сумароков. - Чувствовал себя нормально, но затем ему стало плохо.

Фотографии того, как Станислава Гребенщикова ведут в карету скорой помощи, уже появились в социальных сетях. Напомним, что вице-губернатор входит в число 17 кандидатов в мэры Омска, допущенных до этапа собеседований с конкурсной комиссией, которые должны пройти 14 апреля.

В разговоре с "Омск Здесь" председатель конкурсной комиссии по выборам мэра Омска Сергей Тодоров пояснил, что из-за болезни кандидатов этап собеседований переноситься не будет. Также не предусмотрено резервных дней для проведения собеседований с кандидатами, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать на заседании 14 апреля. "На собеседовании требуется личное присутствие кандидата", - резюмировал Тодоров.

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