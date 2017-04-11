Омский вице-губернатор Гребенщиков с совещания попал в больницу
Политика  •  11 апреля 2017, 14:53, последнее обновление 11 апреля 2017, 16:02  •  печать

Омский вице-губернатор Гребенщиков с совещания попал в больницу

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Заместителя губернатора Омской области Станислава Гребенщикова госпитализировали с подозрением на сердечный приступ.

Из правительства Омской области сегодня на скорой помощи в больницу увезли заместителя губернатора по вопросам строительства и энергетики Станислава Гребенщикова. Как пояснил в разговоре с "Омск Здесь" начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков, состояние вице-губернатора стабильное, но он госпитализирован с подозрением на сердечный приступ.

Гребенщиков проводил с утра большое совещание по благоустройству, - рассказал Сумароков. - Чувствовал себя нормально, но затем ему стало плохо.

Фотографии того, как Станислава Гребенщикова ведут в карету скорой помощи, уже появились в социальных сетях. Напомним, что вице-губернатор входит в число 17 кандидатов в мэры Омска, допущенных до этапа собеседований с конкурсной комиссией, которые должны пройти 14 апреля.

В разговоре с "Омск Здесь" председатель конкурсной комиссии по выборам мэра Омска Сергей Тодоров пояснил, что из-за болезни кандидатов этап собеседований переноситься не будет. Также не предусмотрено резервных дней для проведения собеседований с кандидатами, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать на заседании 14 апреля. "На собеседовании требуется личное присутствие кандидата", - резюмировал Тодоров.

Подробности смотрите сегодня в 20:00 в программе "Новости Здесь" на телеканале "Продвижение". 

 
Теги  •  #госпитализация #Станислав Гребенщиков

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