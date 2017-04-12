В Омске начали судить экс-замминистра Аркадия Соловьёва

Сегодня, 12 апреля, в Центральном районном суде Омска начался процесс по делу бывшего первого заместителя министра имущественных отношений Аркадия Соловьёва. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий в период работы на посту начальника главного управления по земельный ресурсам Омской области.

По версии следствия, Аркадий Соловьёв превысил свои полномочия, подписав в 2013 году незаконное распоряжение о предоставлении в собственность ООО "Автоград" земельного участка на территории Кировского округа площадью 250 тыс. кв. м стоимостью свыше 100 млн руб. Правоохранительные органы уверены, что своими действиями тогдашний чиновник причинил городу ущерб в размере 70 млн руб. Администрация города впоследствии подала иск в суд, который постановил вернуть в муниципальную собственность этот земельный участок.

Отметим, что своей вины подсудимый не признал.

Аркадий Соловьёв до недавнего времени работал в должности первого заместителя министра имущественных отношений Омской области. После того как в январе 2017 года ему предъявили обвинение, он ушёл со своего поста, а затем устроился на работу в Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства. Сейчас он трудится в должности временно исполняющего обязанности управляющего фондом.

Фото: Илья Петров