В Омске начали судить экс-замминистра Аркадия Соловьёва
Политика  •  12 апреля 2017, 17:19, последнее обновление 12 апреля 2017, 17:28  •  печать

В Омске начали судить экс-замминистра Аркадия Соловьёва

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Бывший высокопоставленный чиновник правительства Омской области сел на скамью подсудимых.

Сегодня, 12 апреля, в Центральном районном суде Омска начался процесс по делу бывшего первого заместителя министра имущественных отношений Аркадия Соловьёва. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий в период работы на посту начальника главного управления по земельный ресурсам Омской области.

По версии следствия, Аркадий Соловьёв превысил свои полномочия, подписав в 2013 году незаконное распоряжение о предоставлении в собственность ООО "Автоград" земельного участка на территории Кировского округа площадью 250 тыс. кв. м стоимостью свыше 100 млн руб. Правоохранительные органы уверены, что своими действиями тогдашний чиновник причинил городу ущерб в размере 70 млн руб. Администрация города впоследствии подала иск в суд, который постановил вернуть в муниципальную собственность этот земельный участок.

Отметим, что своей вины подсудимый не признал.

Аркадий Соловьёв до недавнего времени работал в должности первого заместителя министра имущественных отношений Омской области. После того как в январе 2017 года ему предъявили обвинение, он ушёл со своего поста, а затем устроился на работу в Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства. Сейчас он трудится в должности временно исполняющего обязанности управляющего фондом. 

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Аркадий Соловьев #уголовное дело #Центральный районный суд

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