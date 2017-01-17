Омского замминистра уволили за подозрение в коррупции на предыдущей работе

Первый замминистра имущественных отношений Аркадий Соловьёв покидает облправительство после известий о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Соловьёв уволен указом губернатора региона Виктора Назарова. Как сообщает "Омскрегион", на днях чиновнику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий в период его работы в администрации Омска. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В 2005-2012 годах Соловьёв возглавлял управление землепользования департамента имущественных отношений мэрии. В это же время (с 2008 по 2012 годы) департаментом руководил Юрий Гамбург, который позже из кресла вице-губернатора пересел на скамью подсудимых, а затем в колонию. Гамбурга приговорили к 5,5 годам лишения свободы за превышение полномочий в период работы в мэрии.

Аркадий Соловьёв был назначен заместителем министра имущественных отношений Омской области в июне 2013 года. В сентябре 2014-го его статус был повышен до первого замминистра.