Попавший под статью омский чиновник возглавил центр поддержки бизнеса
Политика  •   6 февраля 2017, 13:03, последнее обновление 6 февраля 2017, 13:17  •  печать

Попавший под статью омский чиновник возглавил центр поддержки бизнеса

Автор: Федор Смолов

Отправленный в отставку из-за возбуждённого уголовного дела замминистра Аркадий Соловьёв устроился работать заместителем управляющего в Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства.

Согласно информации на официальном сайте Омского фонда поддержки и развития малого предпринимательства, бывший замминистра имущественных отношений Аркадий Соловьёв в данный момент является заместителем управляющего и начальником центра поддержки бизнеса. В его должностные обязанности входит организация мероприятий центра, а также соблюдение законности в деятельности фонда.

- Соловьёв Аркадий Васильевич работает в должности с 1 февраля, - сообщили в пресс-службе фонда. - Предыдущий заместитель управляющего Игорь Клюев остался, но работает сейчас в должности главы фонда микрофинансирования.

Напомним, в отношении Аркадия Соловьёва в данный момент возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий в период работы заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Омска. Главой ведомства на тот момент был Юрий Гамбург, бывший первый заместитель председателя правительства Омской области, приговорённый в прошлом году к 5,5 года лишения свободы по этой же статье. После предъявления обвинения Аркадий Соловьёв ушёл с поста замминистра.

Также уголовное дело в настоящий момент расследуется и в отношении бывшего министра имущественных отношений Виктора Соболева, который после предъявления обвинения тоже ушёл в отставку. Покинув высокий пост, чиновник устроился работать директором в другую правительственную структуру, связанную с предпринимательством, - региональный бизнес-инкубатор. Виктора Соболева также обвиняют в превышении должностных полномочий в период работы заместителем директора департамента имущественных отношений при Юрии Гамбурге. Свою вину он не признаёт. 

Омского замминистра уволили за подозрение в коррупции на предыдущей работе

Дело экс-чиновников омской мэрии рассмотрит суд

r Теги  •  #Аркадий Соловьев #бизнес-инкубатор #Виктор Соболев #фонд

Комментарии

Добавить свой
Анна Мишина  •  6 февраля 2017, 14:05

Да, наглости у таких господ нет предела. На одном посту наворовал, быстро метнулся на другое доходное местечко.

Ответить
Александр Божежар  •  6 февраля 2017, 13:32

С одного рыбного места на другое перешёл - и времени терять не стал, о чём думает руководство центра, или же об этом и думали, переведя к себе "своего человека".

Ответить
Последние новости
Омичка, избивавшая 8-летнюю дочь-гимнастку, пойдёт под суд  •  сегодня, 15:45
В мэрии рассказали, как в Омске пройдёт 23 февраля  •  сегодня, 15:37
Крупнейшие налогоплательщики Омской области отправили в Москву 23 миллиарда  •  сегодня, 15:27
В Омской области браконьер в снегу ножом заколол косулю  •  сегодня, 15:10
Омский Минздрав: иностранец с туберкулёзом сам не стал обследоваться  •  сегодня, 13:58
Зимой в Омске продолжается озеленение улиц  •  сегодня, 13:39  •  
Еще новости
Ювелирный Союз 240Х400
Дача 200х400
Вавилон