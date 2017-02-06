Попавший под статью омский чиновник возглавил центр поддержки бизнеса

Согласно информации на официальном сайте Омского фонда поддержки и развития малого предпринимательства, бывший замминистра имущественных отношений Аркадий Соловьёв в данный момент является заместителем управляющего и начальником центра поддержки бизнеса. В его должностные обязанности входит организация мероприятий центра, а также соблюдение законности в деятельности фонда.

- Соловьёв Аркадий Васильевич работает в должности с 1 февраля, - сообщили в пресс-службе фонда. - Предыдущий заместитель управляющего Игорь Клюев остался, но работает сейчас в должности главы фонда микрофинансирования.

Напомним, в отношении Аркадия Соловьёва в данный момент возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий в период работы заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Омска. Главой ведомства на тот момент был Юрий Гамбург, бывший первый заместитель председателя правительства Омской области, приговорённый в прошлом году к 5,5 года лишения свободы по этой же статье. После предъявления обвинения Аркадий Соловьёв ушёл с поста замминистра.

Также уголовное дело в настоящий момент расследуется и в отношении бывшего министра имущественных отношений Виктора Соболева, который после предъявления обвинения тоже ушёл в отставку. Покинув высокий пост, чиновник устроился работать директором в другую правительственную структуру, связанную с предпринимательством, - региональный бизнес-инкубатор. Виктора Соболева также обвиняют в превышении должностных полномочий в период работы заместителем директора департамента имущественных отношений при Юрии Гамбурге. Свою вину он не признаёт.